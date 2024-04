Rouen. Bébé est là : pédiatre au Belvédère, Célia Levavasseur sort son deuxième guide pratique

Célia Levavasseur est pédiatre depuis 20 ans. En parallèle de son métier, qu'elle exerce au centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan, elle écrit des livres comme Bébé est là, sorti jeudi 4 avril.

De quoi parle votre second livre ?

"Dans ce livre, j'explique ce qui va se passer pendant la grossesse dans le cerveau de la femme qui va devenir maman et ce qui va se passer avec la naissance de l'enfant. On retrouve plusieurs questions qu'elles se posent : comment le bébé mange, est-ce qu'il dort… C'est un petit manuel de survie."

Comment est né ce projet ?

"En 2022, une de mes collègues, Victoria Mulot, me racontait les histoires de son garçon et, tous les midis, je l'écoutais et on échangeait. Elle m'a conseillé d'écrire un livre donc, grâce à elle, j'ai écrit mon premier ouvrage : Guide pour les jeunes parents qui ne veulent pas mourir d'épuisement. Après le succès du premier, mon éditeur Nathan m'a fait signer un contrat pour un deuxième : Bébé est là. Petit guide pour vous aider si vous ne savez pas trop par où commencer."

Il s'adresse à tous les parents ?

"Oui, surtout pour les nouveaux parents qui vont avoir leur premier enfant. Comme la science change beaucoup, il y a souvent de nouvelles données scientifiques. Même si on a déjà des enfants, c'est bien de se réactualiser. Et puis, les mentalités et la culture ne changent pas, alors cela permet à tous de s'informer sur ce qui se fait aujourd'hui."

Et pour la suite ?

"Je suis en train d'écrire mon troisième livre qui sortira en 2025. J'ai choisi comme sujet l'allaitement parce que je suis un peu la référente dans ce domaine, donc autant que mes compétences servent encore plus."