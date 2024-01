Rouen. Jules Fougère, alias ped.urg sur les réseaux sociaux, sort son premier livre

C'est une nouvelle étape pour le pédiatre urgentiste rouennais Jules Fougère, alias ped.urg sur les réseaux sociaux. Mercredi 31 janvier, son tout premier livre intitulé Mon guide anti-panique est sorti. "Il est destiné à toute personne qui pourrait s'occuper d'enfants", indique-t-il.

Une cinquantaine de symptômes évoqués

Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité de ses vidéos de vulgarisation en lien avec la pédiatrie qu'il diffuse depuis quatre ans sur ses réseaux sociaux. "Il contient une cinquantaine de symptômes les plus fréquents qu'on voit aux urgences pédiatriques", explique le professionnel. Chacun d'eux est traité en une double page avec, à la fin, un récapitulatif. Des schémas permettent aussi d'expliquer certaines situations et des QR codes renvoient aux vidéos déjà existantes de ped.urg. "C'est un exercice complémentaire. Ce sont mes vidéos en version écrite, tout le monde n'est pas sur les réseaux", explique le pédiatre urgentiste. En effet, à la caméra comme sur le papier, il tente de rassurer les parents inquiets.

Et pour la suite ?

Jules Fougère ne manque pas d'ambition. Une websérie sur la santé va sortir jeudi 8 février. Pour ce projet, il a travaillé aux côtés de plusieurs professionnels de santé, eux aussi connus sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Marine Lorphelin (Miss France 2013), médecin généraliste, Grégoire Gibault, alias Major Mouvement (kiné à bretelles), ou encore de Charline Gayault, alias Charline sage-femme. Dix épisodes devraient sortir cette année sur YouTube. "On est chroniqueurs. On a des invités et chacun à son niveau parle de santé avec des jeux et des défis", annonce-t-il. Plusieurs thèmes seront évoqués : l'eczéma, le cancer chez l'enfant, le vieillissement et le cerveau.