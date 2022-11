Rouen. Jeune pédiatre, Jules Fougère vulgarise pour les parents sur les réseaux

Il vient tout juste de finir ses études. "Je suis désormais docteur en médecine", avance fièrement le jeune homme de 28 ans, sourire aux lèvres, l'air enjoué. Après dix ans de formation, Jules Fougère sera officiellement, jeudi 3 novembre, pédiatre urgentiste titulaire au sein du CHU de Rouen. Mais pour 126 000 abonnés sur Instagram, Jules, c'est aussi ped.urg, un influenceur, ou plutôt un "vulgarisateur santé, c'est le bon mot", explique-t-il. Dans des vidéos d'une dizaine de minutes, il aborde avec humour des sujets précis de la pédiatrie pour aider les parents à dédramatiser, comme sur la bronchiolite, la constipation ou la fausse route.

"Les flatulences de mon enfant ne sentent pas comme d'habitude"

"Au début, j'ai fait cette chaîne pour les étudiants en pédiatrie. Et puis, des parents s'y sont intéressés, je me suis dit que c'était à eux qu'il fallait donner de l'info." Sa plus belle récompense ? Les retours de sa communauté, surtout quand certains indiquent que ses conseils leur ont épargné un passage aux urgences. "Là, je me suis dit que j'étais utile, que j'avais un rôle à jouer." Ce sens de l'humain, de la transmission, fait partie de la personnalité du jeune homme, Rouennais depuis le début de ses études de médecine. La médecine s'est vite imposée comme une évidence, avec un père dentiste et une mère psychiatre. Le déclic s'est produit à l'adolescence, lorsqu'il a aidé une camarade en cours de sport qui faisait un malaise vagal. "Je venais de lire ce qu'il fallait faire dans des livres de premiers secours." Sa spécialité, choisie en sixième année, s'est imposée à lui après un stage aux urgences pédiatriques. "Aux urgences, on rassure beaucoup des parents qui sont stressés, on joue un peu avec l'enfant. C'est ce triangle qui me plaît beaucoup." Et puis, à l'hôpital public, il y a la notion de travail d'équipe, avec les internes, les infirmiers, que Jules Fougères ne voudrait pas troquer pour un cabinet privé. L'équipe tient même un livre d'or des motifs de consultations les plus insolites. "Des parents sont venus me voir parce que leur enfant avait inhalé l'eau des pâtes, sourit-il. J'ai eu droit aussi à 'les flatulences de mon enfant ne sentent pas comme d'habitude.'." Des urgences, disons relatives, que le jeune médecin accueille toujours avec bienveillance, mais qui l'encouragent aussi à poursuivre son travail de vulgarisation sur les réseaux. "J'aimerais me libérer une journée par semaine pour consacrer vraiment du temps à cela." Dans un premier temps, Jules Fougère va se consacrer à son poste de titulaire aux urgences pédiatriques, alors même que le CHU de Rouen est en plan blanc, notamment à cause de l'épidémie de bronchiolite.