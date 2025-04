Rouen. Fête de la librairie indépendante : L'Armitière participe

Les libraires à l'honneur. Samedi 26 avril, la 27e édition de la Fête de la librairie indépendante sera célébrée dans près de 700 librairies en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Parmi elles, 34 librairies se trouvent en Normandie : L'Armitière de Rouen et La Grande Ourse de Dieppe. Cette 27e édition de la Fête de la librairie indépendante appelle à s'interroger sur "pourquoi les librairies ne sont pas des commerces comme les autres". Elle permettra également de dévoiler ce qui se joue dans cet espace si particulier qu'est la librairie. Cette année, cinq livres seront réunis et offerts aux clients des librairies participantes. En partenariat avec les éditions Gallimard, ce sont 26 000 exemplaires qui seront tirés au total.