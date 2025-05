Le Havre. Braderie 2025 à la bibliothèque Oscar Niemeyer : livres, CD et partitions à prix mini

La bibliothèque Oscar Niemeyer du Havre organise sa braderie samedi 17 et dimanche 18 mai. Livres, albums, revues, CD, textes lus et partitions seront proposés à petits prix.

Des bonnes affaires pour faire de la place aux nouveautés

Pour renouveler ses collections, faire de la place aux nouveautés et répondre mieux aux attentes du public, la bibliothèque Oscar Niemeyer effectue régulièrement un tri parmi ses 115 000 documents. Retirés officiellement des inventaires, les documents sont ensuite proposés au public. L'occasion de dénicher des trésors à petit budget parmi les plus de 25 000 documents qui seront mis en vente. Cette braderie s'inscrit dans une démarche visant à donner une seconde vie aux ouvrages et à réduire le gaspillage.

La dernière édition de la grande braderie en 2023 avait rassemblé 3 200 personnes au cours de laquelle plus de 13 000 documents avaient été achetés.

Pratique. samedi 17 et dimanche 18 mai de 10h à 18h à la bibliothèque Oscar Niemeyer - tarifs des ouvrages de 1 à 4 euros.