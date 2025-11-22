Seine-Maritime. Des livres à la perceuse : les bibliothèques se diversifient

Après les bibliothèques de Rouen, c'est au tour de la médiathèque François Mitterrand du Grand-Quevilly de se diversifier. Depuis le 21 octobre dernier, l'établissement dispose d'une objéthèque. Il s'agit d'un espace qui permet aux usagers d'emprunter divers objets de la vie quotidienne comme une perceuse, une guitare, un kit pour faire des cocktails, etc.

La médiathèque du Grand-Quevilly

Pour bénéficier du nouveau dispositif de prêt proposé par la médiathèque grand-quevillaise, il suffit d'être inscrit à la médiathèque. L'inscription est gratuite pour les résidents de la commune mais attention, chaque adhérent ne peut emprunter qu'un seul objet à la fois, pour une durée maximale de trois semaines : appareil à raclette, four à pizza, jeux vidéo ou de société… Depuis la mise en place de ce service, 45 prêts sur les 60 objets proposés ont été enregistrés. Bientôt, ils devraient être 130 disponibles au prêt. Juliette Allard, habitante du Grand-Quevilly, en a bénéficié. "J'ai déjà loué une liseuse électronique. C'est très intéressant, ça permet de voir comment ça marche et vers quel modèle se diriger avant d'acheter", confie-t-elle. Un sentiment partagé par Lucie Leroux, une autre habitante. "De mon côté, j'ai emprunté des jeux de société, on a pu en découvrir plusieurs en famille." Un système qui permet aussi d'éviter d'encombrer son habitation. "Avant nous étions propriétaires et maintenant nous sommes locataires donc on a revendu pas mal de choses", poursuit-elle. Emprunter des objets "à un instant T permet aussi de répondre à un besoin".

Objéthèque à la médiathèque du Grand-Quevilly

Ce projet "est issu des budgets participatifs qui ont été lancés en 2023 par la Ville du Grand-Quevilly", explique David Longin, directeur de la médiathèque François Mitterrand. Au départ, c'est un habitant qui a proposé de créer une bricothèque. Une collègue de David Longin a ensuite suggéré l'idée de prêter des instruments de musique (guitares, piano, ukulélé, basse) et une autre, de prêter des boîtes à histoires. Des initiatives qui ont donné envie au directeur de l'établissement de prêter deux consoles Switch, déjà utilisées pour des animations. Dès le lancement, le succès est immédiat : toutes les consoles ont été empruntées, et sur 70 jeux vidéo, il n'en restait que huit à la mi-novembre. En cette saison automnale, les outils de jardinage (les taille-haies, broyeurs et souffleurs) sont également très demandés.

Les bibliothèques de Rouen

A Rouen, ce service de prêts d'objets est gratuit et accessible dans les bibliothèques depuis mai sur présentation d'un justificatif pour les personnes suivantes : étudiants, moins de 26 ans, familles nombreuses, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH). "Au départ, ça devait être ouvert à tous mais pour ne pas mettre en défaut la libre concurrence, on a resserré les conditions", explique Véronique Prézeau, directrice des bibliothèques de Rouen. Depuis la création de ce dispositif, les femmes représentent "72% des emprunteurs, dont 68% sont âgés de moins de 25 ans". Parmi les objets mis en prêt, la bibliothèque Parment compte 70 outils de bricolage et jardinage, celle de la Grand'Mare, 75 ustensiles de cuisine, etc. Depuis peu, à la demande des usagers, les bibliothèques de Rouen mettent également à disposition 20 lecteurs CD et DVD accompagnés de leurs disques.