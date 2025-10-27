Services. Manettes de jeux vidéo, guitare, appareils de cuisine, outils de bricolage : Grand-Quevilly lance son objethèque

On connaissait la "bricothèque" à Rouen à la bibliothèque Parment à l'espace du Palais, la Ville de Grand-Quevilly lance son "objethèque" au sein de la médiathèque située Esplanade Tony-Larue. Des outils de jardinage ou de bricolage en passant par les instruments de musique, ce nouveau service propose plus de 60 objets à emprunter (gratuitement) depuis le 21 octobre. La liste complète des objets est à retrouver sur le site internet de l'établissement.

Entièrement gratuit pour les habitants

Pour en profiter, inutile de débourser quoi que ce soit donc. Il suffit d'être inscrit à la médiathèque. L'inscription, elle, est entièrement gratuite pour les habitants de la commune. En revanche, il est possible de n'emprunter qu'un objet à la fois et pour une durée maximum de trois semaines.