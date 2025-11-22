En ce moment LET ME LOVE YOU MARIO
Le Grand-Quevilly. "Dans le silence des paumes", une pièce de théâtre sur une mère courage

Loisir. Cette pièce à mi-chemin entre le théâtre documentaire et la fiction met en lumière le travail précaire.

Publié le 22/11/2025 à 11h00
Le Grand-Quevilly. "Dans le silence des paumes", une pièce de théâtre sur une mère courage
Les enfants de Maryse, en posant leurs mains sur leur mère mourante, entendent son récit de vie. Les trois comédiens incarnent successivement les personnages qui ont gravité autour d'elle. - Jérémy Vitté

Créée en 2023 par la compagnie Le Nez au milieu du village, la pièce Dans le silence des paumes, jouée les 25 et 26 novembre à l'hôtel de Ville et à la maison du rugby de Grand-Quevilly, évoque le parcours professionnel semé d'embûches d'une mère dévouée.

Rendre visibles les invisibles

En collaboration avec le théâtre de la Poudrière, le spectacle voit le jour en Seine-Saint-Denis après une longue campagne de collecte de témoignages. La compagnie, ancrée dans des sujets d'actualité, mixe documentaire et fiction. "Nous avons pour but d'éclairer la situation des invisibles, explique Florian Pâque, metteur en scène. Et à la suite des manifestations contre la réforme des retraites, il nous est paru évident de mettre en avant cette catégorie oubliée des mères de famille dont la carrière a été entrecoupée de grossesses successives." 

Dans Dans le silence des paumes, les trois enfants de Maryse se retrouvent à son chevet. "Notre personnage nous a été inspiré par les nombreux témoignages recueillis d'hommes et de femmes ayant vécu ce genre de situation mais aussi par les écrits de Marie Pezé, médecin du travail qui a étudié les effets dévastateurs sur le corps des violences au travail." Maryse a toujours été secrète pour préserver ses enfants, mais son corps usé par le travail parle de lui-même. "Elle s'est dévouée à ses enfants, ses enfants découvrent enfin sa vie, une vie pleine de courage et de sacrifices pour cette mère célibataire qui a subi un patron harceleur." 

Un théâtre de proximité

Cette pièce a été conçue pour être jouée en dehors des lieux dédiés au théâtre : "La configuration de la scène et de la salle est étonnante car le spectateur est très proche des comédiens", explique Florian Pâque, qui veut ainsi favoriser la proximité. "De plus, le spectacle s'achève toujours par un échange avec le public, c'est une formule qui nous est chère dans la compagnie et qui permet d'éclairer le spectateur, de prolonger la réflexion et d'enrichir le débat avec des témoignages ancrés dans le réel."

Pratique. Mardi 25 et mercredi 26 novembre à 20h30, à l'hôtel de Ville et à la maison du rugby de Grand-Quevilly. Gratuit sur réservation au 06 79 18 08 60.

