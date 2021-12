Mondeville va bénéficier d'une médiathèque en 2014

Une nouvelle médiathèque émergera début 2014, face au 219 logements de la résidence du Parc, à côté de la célèbre halle Bérégovoy, théâtre des prouesses des basketteuses de l’USOM. L’établissement, qui occupera 1 000 m2, entraînera la fermeture de la bibliothèque actuelle du centre-ville. Les deux points de lecture installés au Plateau et rue du 19 mars 1962 resteront quant à eux, bien ouverts.



Cafeteria, petit amphi...

“C’est un gros effort de la municipalité”, estime Bertrand Havard, maire-adjoint aux affaires culturelles. La Ville prévoit que l’enveloppe consacrée à ses bibliothèques va être multipliée par six, pour un coût de fonctionnement annuel de 300 000 €. Les postes vont passés à sept équivalents temps plein, contre 3,7 aujourd’hui. Inscription et emprunts resteront gratuits.

“Notre objectif est de disposer de tous les supports de lecture, y compris numériques, avec notamment une “sitothèque” permettant de valoriser des contenus sur internet en fonction des besoins des lecteurs”, explique Elise Desprès, directrice des services culturelles.

Plus qu’une médiathèque, ce nouvel espace de rencontre offrira également une forte connexion avec des actions sociales. Des cellules “emploi”, “aide aux démarches administratives et personnelles”, “point info jeunesse” et “missions locales” seront disponibles au rez-de-chaussée. Une importante cafétéria et une salle en gradins pouvant accueillir 80 personnes sont également au programme. La médiathèque cherchera aussi à exporter la lecture hors de ses murs, en organisant des animations dans les différents quartiers de Mondeville.