Mondeville. Ciné-concert à Mondeville autour de Jacques Tati et Buster Keaton

La Compagnie "Ne dites pas non, vous avez souri !" vous invite samedi 18 mars 2017 à la médiathèque Quai des Mondes de Mondeville pour un ciné-concert.

Assistez à la projection de Cops, one week de Buster Keaton et l'école des facteurs de Jacques Tati et découvrez les bandes-sons réécrites à leur manière par les 5 musiciens.

Maxime Guillouet : percussions

Simon Deslandes : trompette

François Rondel : saxophone alto

Nicolas Talbot : contrebasse

Pascal Vigier : batterie

Rendez-vous samedi 18 mars 2017 à 16h à la médiathèque Le quai des mondes de Mondeville. Gratuit.