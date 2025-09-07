Place du commerce à Rouen. Tatoueur, salle de sport et salon de coiffure

Trois nouveautés sont à découvrir cette semaine à Rouen et au Grand-Quevilly. Il s'agit du salon de tatouage Edgy Ink Tattoo, d'une nouvelle salle de sport Basic-Fit et du salon de coiffure Gabrielle Fossard qui vient d'ouvrir ses portes.

Tatouages, sport et coiffure

A Rouen, le salon de tatouage Edgy Ink Tattoo s'est installé au 15 rue Petit de Julleville à Rouen à deux pas de l'archevêché. Plusieurs styles de tatouage sont réalisables sur rendez-vous, comme le fine line avec ses traits fins, le réalisme qui reproduit des dessins proches du réel, etc. Il est aussi possible de venir sans rendez-vous pour des "flashs tattoo" qui reflètent l'univers du tatoueur. Le salon est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Au Grand-Quevilly, une nouvelle salle de sport Basic-Fit s'est installée au 3 rue du Bois-Cany Centre Sud. Les sportifs y sont accueillis du lundi au vendredi de 6h à 22h30 et de 9h à 19h le week-end. Enfin, à Rouen, le salon de coiffure Gabrielle Fossard a ouvert au 8 rue du Père Adam. Toute la famille peut bénéficier d'une nouvelle coupe et il est possible de refaire sa couleur, son balayage, etc.