En ce moment The First Time Damiano DAVID
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Place du commerce à Rouen. Tatoueur, salle de sport et salon de coiffure

Economie. Découvrez trois nouveautés à Rouen et au Grand-Quevilly :un salon de tatouage, une sallede sport et un salon de coiffure.

Publié le 07/09/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
Place du commerce à Rouen. Tatoueur, salle de sport et salon de coiffure
Cette semaine, trois nouveaux commerces sont à découvrir à Rouen et au Grand-Quevilly : le salon de tatouage Edgy Ink Tatoo, une nouvelle salle de sport Basic-Fit et le salon de coiffure Gabrielle Fossard.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Trois nouveautés sont à découvrir cette semaine à Rouen et au Grand-Quevilly. Il s'agit du salon de tatouage Edgy Ink Tattoo, d'une nouvelle salle de sport Basic-Fit et du salon de coiffure Gabrielle Fossard qui vient d'ouvrir ses portes.

Tatouages, sport et coiffure

A Rouen, le salon de tatouage Edgy Ink Tattoo s'est installé au 15 rue Petit de Julleville à Rouen à deux pas de l'archevêché. Plusieurs styles de tatouage sont réalisables sur rendez-vous, comme le fine line avec ses traits fins, le réalisme qui reproduit des dessins proches du réel, etc. Il est aussi possible de venir sans rendez-vous pour des "flashs tattoo" qui reflètent l'univers du tatoueur. Le salon est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Au Grand-Quevilly, une nouvelle salle de sport Basic-Fit s'est installée au 3 rue du Bois-Cany Centre Sud. Les sportifs y sont accueillis du lundi au vendredi de 6h à 22h30 et de 9h à 19h le week-end. Enfin, à Rouen, le salon de coiffure Gabrielle Fossard a ouvert au 8 rue du Père Adam. Toute la famille peut bénéficier d'une nouvelle coupe et il est possible de refaire sa couleur, son balayage, etc.

Edgy Ink Tattoo, salon de tatouage

Place du commerce. Edgy Ink Tattoo, salon de tatouage
Romain Vandamme est tatoueur et est le responsable du salon Edgy Ink Tattoo à Rouen. Il a ouvert rue Petit de Julleville.

Il s'est installé au 15 rue Petit de Julleville à côté de l'archevêché de Rouen. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

"Je fais du fine line, du réalisme et de l'abstrait", indique Romain Vandamme, tatoueur et responsable du salon Edgy Ink Tattoo. Le fine line est un style de tatouage avec des traits fins, le réalisme permet de reproduire une image proche du réel et l'abstrait mêle formes et motifs.

Une nouvelle salle Basic-Fit

Place du commerce. Une nouvelle salle Basic-Fit
Fabien Rouget est le porte-parole de Basic-Fit. Un nouvel établissement a ouvert ses portes au Grand-Quevilly le 25 août dernier. - Arnaud Moro (Basic-Fit)

Elle a ouvert au 3 rue du Bois-Cany Centre Sud au Grand-Quevilly.La salle est ouverte du lundi au vendredi de 6h à 22h30 et le week-end de 9h jusqu'à 19h.

"C'est la neuvième salle à Rouen et sa périphérie", indique Fabien Rouget, porte-parole de Basic-Fit France. Elle a ouvert le 25 août dernier. Au total, les sportifs bénéficient de 150 machines installées dans un espace de 1 200m2. "Cette implantation complète notre réseau", poursuit-il.

Le salon de coiffure Gabrielle Fossard

Place du commerce. Le salon de coiffure Gabrielle Fossard
Gabrielle Fossard a ouvert son premier salon de coiffure à Rouen, qui porte son nom.

Il a ouvert au 8 rue du Père Adam dans le quartier des Antiquaires. Les clients sont accueillis du mardi au samedi de 10h à 20h et le vendredi jusqu'à 21h30.

"Je propose tout type de prestation", explique Gabrielle Fossard, la gérante. Les femmes, les enfants et les hommes peuvent se faire couper les cheveux et coiffer. "Je fais aussi des lissages brésiliens, des balayages et des colorations." Chaque client est accueilli l'un après l'autre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Place du commerce à Rouen. Tatoueur, salle de sport et salon de coiffure
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple