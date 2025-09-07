Place du commerce à Rouen. Tatoueur, salle de sport et salon de coiffure

Trois nouveautés sont à découvrir cette semaine à Rouen et au Grand-Quevilly. Il s'agit du salon de tatouage Edgy Ink Tattoo, d'une nouvelle salle de sport Basic-Fit et du salon de coiffure Gabrielle Fossard qui vient d'ouvrir ses portes.
Tatouages, sport et coiffure
A Rouen, le salon de tatouage Edgy Ink Tattoo s'est installé au 15 rue Petit de Julleville à Rouen à deux pas de l'archevêché. Plusieurs styles de tatouage sont réalisables sur rendez-vous, comme le fine line avec ses traits fins, le réalisme qui reproduit des dessins proches du réel, etc. Il est aussi possible de venir sans rendez-vous pour des "flashs tattoo" qui reflètent l'univers du tatoueur. Le salon est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Au Grand-Quevilly, une nouvelle salle de sport Basic-Fit s'est installée au 3 rue du Bois-Cany Centre Sud. Les sportifs y sont accueillis du lundi au vendredi de 6h à 22h30 et de 9h à 19h le week-end. Enfin, à Rouen, le salon de coiffure Gabrielle Fossard a ouvert au 8 rue du Père Adam. Toute la famille peut bénéficier d'une nouvelle coupe et il est possible de refaire sa couleur, son balayage, etc.
Edgy Ink Tattoo, salon de tatouage
Il s'est installé au 15 rue Petit de Julleville à côté de l'archevêché de Rouen. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.
"Je fais du fine line, du réalisme et de l'abstrait", indique Romain Vandamme, tatoueur et responsable du salon Edgy Ink Tattoo. Le fine line est un style de tatouage avec des traits fins, le réalisme permet de reproduire une image proche du réel et l'abstrait mêle formes et motifs.
Une nouvelle salle Basic-Fit
Elle a ouvert au 3 rue du Bois-Cany Centre Sud au Grand-Quevilly.La salle est ouverte du lundi au vendredi de 6h à 22h30 et le week-end de 9h jusqu'à 19h.
"C'est la neuvième salle à Rouen et sa périphérie", indique Fabien Rouget, porte-parole de Basic-Fit France. Elle a ouvert le 25 août dernier. Au total, les sportifs bénéficient de 150 machines installées dans un espace de 1 200m2. "Cette implantation complète notre réseau", poursuit-il.
Le salon de coiffure Gabrielle Fossard
Il a ouvert au 8 rue du Père Adam dans le quartier des Antiquaires. Les clients sont accueillis du mardi au samedi de 10h à 20h et le vendredi jusqu'à 21h30.
"Je propose tout type de prestation", explique Gabrielle Fossard, la gérante. Les femmes, les enfants et les hommes peuvent se faire couper les cheveux et coiffer. "Je fais aussi des lissages brésiliens, des balayages et des colorations." Chaque client est accueilli l'un après l'autre.
