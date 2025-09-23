Emploi en Normandie. Les 9 métiers qui recrutent le plus en 2025 (et pourquoi ça ne s'arrête pas)

Avec 85 680 emplois salariés recensés fin 2024, l'artisanat reste un pilier de l'économie régionale. Pourtant, derrière la stabilité globale, les entreprises peinent à trouver de la main-d'œuvre. En cinq ans, les offres d'emploi ont explosé (+52%), pendant que les candidats se raréfiaient.

Cette situation crée un déséquilibre inédit : certains postes peinent à être pourvus alors même que les employeurs multiplient les annonces.

D'où viennent ces chiffres ? La méthode du baromètre ISM-MAAF

En partenariat avec MAAF, l'Institut supérieur des métiers (ISM) publie régulièrement un baromètre de l'artisanat. Cette étude croise les données de l'Urssaf (emplois salariés), de l'Insee (stock d'établissements) et de France Travail (offres et demande d'emploi). L'analyse porte sur les métiers artisanaux "cœur de métier" (codes ROME) dans des structures de moins de 20 salariés.

L'objectif : identifier les secteurs où le marché de l'emploi est le plus dynamique, et où les tensions de recrutement sont les plus fortes.

Les 9 métiers en Normandie où les candidats manquent le plus

Voici le palmarès 2025 des métiers normands où les demandeurs d'emploi ont le plus chuté depuis 2019, alors que les offres augmentent.

Boulangerie-viennoiserie : -25% de demandeurs

Boucherie : -24%

Charcuterie-traiteur : -21%

Technicien chauffagiste : -33%

Façadier : -32%

Couvreur (pose et restauration de toitures) : -31%

Mécanicien de maintenance industrielle : -50%

Métallier : -32%

Coiffure : -26%

Ces métiers sont aujourd'hui les plus porteurs pour qui souhaite trouver rapidement un emploi ou engager une reconversion réussie.

Un contexte favorable à la reconversion professionnelle

Pour beaucoup, ces chiffres sonnent comme une alerte mais aussi une opportunité. Les entreprises recherchent désespérément des profils qualifiés, et la formation dans ces métiers peut ouvrir des portes très vite.

La Normandie, un territoire à la recherche de talents

Parmi les départements, la Manche affiche la plus forte progression d'offres (+82%), suivie de l'Eure (+56%). La Seine-Maritime reste leader en volume, avec plus de 8 300 offres publiées en 2024.

Bref : la Normandie est en manque de bras qualifiés. Pour les demandeurs d'emploi et futurs apprentis, c'est le moment idéal de se positionner.