Atelier d’Artistes ouvre ses portes au cœur de Rouen

Vous souhaitez vous initier aux arts plastiques ? Découvrir les secrets du dessin, de la peinture, de la sculpture ou de la céramique ? Ouvert le 15 septembre dernier, Atelier d’Artistes propose des cours accessibles à tous les niveaux et tous les âges.

Publié le 25/09/2025 à 14h28, mis à jour le 25/09/2025 à 14h57
Atelier d’Artistes, toute une palette d’activités artistiques à découvrir !

Une nouvelle école d’arts plastiques en plein cœur de Rouen

Le 15 septembre, Atelier d’Artistes a ouvert ses portes rue du Bac, au pied de la cathédrale de Rouen. Cette nouvelle école d’arts plastiques propose à l’année des cours de dessin, de peinture et de sculpture de haute qualité.

Sur place, une équipe d’artistes expérimentés et diplômés transmet son savoir-faire et sa passion des arts au plus grand nombre.

« Avec ce nouvel atelier, nous avons à cœur de proposer une offre de cours complète et accessible à tous les âges, enfants, adolescents ou adultes », précise Pascal Poitoux, directeur d’Atelier d’Artistes à Rouen.

 

 

À la découverte des techniques artistiques

Au programme d’Atelier d’Artistes Rouen, un grand nombre de cours accessibles sur inscription tout au long de l’année, du lundi au samedi.

L’objectif étant de faire découvrir aux amateurs les différentes techniques artistiques existantes ou de permettre aux artistes confirmés de parfaire leur art.

  • Fusain
  • Sanguine
  • Encre de Chine
  • Dessin anatomique
  • Manga
  • Acrylique
  • Aquarelle
  • Peinture à l’huile
  • Peinture académique
  • Sculpture
  • Céramique...

 

Des formules adaptées à vos besoins

L’inscription aux différents cours d’Atelier d’Artistes est possible toute l’année, par téléphone (06 27 49 01 58) ou directement en ligne.

Afin de faire présenter professeurs et techniques abordées, un cours d’essai est aussi proposé aux nouveaux élèves.

« Nous disposons de forfaits au trimestre ou à l’année dont le tarif varie selon l’activité ou l’âge des élèves. Il est également possible de profiter de facilités de paiement sur demande. ».

Enfants et adolescents peuvent notamment profiter d’un forfait à l’année pour 30 cours de 1 h 30 ou 2 h.

L’établissement propose également des bons cadeaux à offrir : 5 cours et 10 cours à utiliser avant la fin de la saison.

Rendez-vous rue du Bac pour rencontrer les équipes et vous réveiller l’artiste qui sommeille en vous !


Atelier d’Artistes : 39 rue du Bac 76000 Rouen – Tél. 06 27 49 01 58 – Ouvert du lundi au samedi.


Plus d’informations :

Site internet : rouen.atelierdartistes.fr

Facebook : Atelier d'Artistes Rouen

Instagram : Atelier d’Artistes Rouen

 

