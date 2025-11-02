Rouen. "Toujours jamais" : dans l'antre de la création aux côtés d'Olivier de Sagazan

La performance d'Olivier de Sagazan, "Toujours, Jamais", sera visible au Théâtre des deux rives à Rouen, mardi 4 et mercredi 5 novembre.

Comment procédez-vous sur scène ?

"J'utilise comme support une longue palissade de 6X3m. Le peintre est un danseur, son geste une chorégraphie, ce qui est moins flagrant quand un peintre est à son chevalet saute aux yeux lorsqu'on passe au format monumental. Les effets de lumière, vidéos, et sonores accompagnent et soulignent l'action du peintre tout au long du spectacle. Des traînées lumineuses suivent mon geste, des micros insérés dans le support soulignent l'ajout de matière, la lumière rase la toile pour montrer l'épaisseur de l'œuvre. Le son joue presque à lui seul le rôle d'un second personnage."

Comment l'idée de ce spectacle

a-t-elle germé ?

"Depuis 40 ans, je peins, je sculpte et je travaille dans les arts vivants en tant que metteur en scène. J'ai voulu jouer sur ces deux tableaux et proposer une réflexion philosophique sur le but de la création artistique et donner à voir le processus de création et l'état d'esprit de l'artiste qui passe par des moments de doute, de félicité, de découragement, d'enthousiasme tout en donnant vie à son œuvre. La performance montre ce combat de l'œuvre en train de se faire et de l'artiste. Le titre de la pièce évoque cette attraction/répulsion de l'artiste pour son œuvre, ses doutes permanents."

Quelles sont les étapes

de cette création ?

"Je commence par nourrir la toile avec la matière et par le geste. Charbon, peinture, argile, et marionnettes viennent enrichir l'œuvre au fur et à mesure. Le tableau prend forme et l'artiste commence à vouloir faire sortir l'œuvre de son support et à vouloir lui-même pénétrer dans son tableau. La question du volume est évoquée par l'usage des marionnettes agrafées sur la toile, je les déplace sur l'œuvre, j'imagine des interactions entre elles, une chorégraphie. 'Toujours Jamais' est une performance. Le tableau qui en résulte est toujours unique, comme la représentation en elle-même. Même si la pièce est chapitrée, l'improvisation et l'accident sont intégrés."

Retrouvez le spectacle d'Olivier de Sagazan pour sa première représentation officielle à Rouen mardi 4 novembre à 20h et mercredi 5 novembre à 19h au Théâtre des deux rives. Comptez entre 1 et 15€. Plus d'informations sur le site internet

