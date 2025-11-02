En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. "Toujours jamais" : dans l'antre de la création aux côtés d'Olivier de Sagazan

Loisir. Olivier De Sagazan explore le geste créatif dans cette performance chorégraphique et picturale les 4 et 5 novembre. 

Publié le 02/11/2025 à 18h00
Rouen. "Toujours jamais" : dans l'antre de la création aux côtés d'Olivier de Sagazan
A partir de Transfiguration, Olivier de Sagazan a mêlé sur scène ses deux compétences : celles de plasticien et de metteur en scène.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La performance d'Olivier de Sagazan, "Toujours, Jamais", sera visible au Théâtre des deux rives à Rouen, mardi 4 et mercredi 5 novembre.

Comment procédez-vous sur scène ?

"J'utilise comme support une longue palissade de 6X3m. Le peintre est un danseur, son geste une chorégraphie, ce qui est moins flagrant quand un peintre est à son chevalet saute aux yeux lorsqu'on passe au format monumental. Les effets de lumière, vidéos, et sonores accompagnent et soulignent l'action du peintre tout au long du spectacle. Des traînées lumineuses suivent mon geste, des micros insérés dans le support soulignent l'ajout de matière, la lumière rase la toile pour montrer l'épaisseur de l'œuvre. Le son joue presque à lui seul le rôle d'un second personnage."

Comment l'idée de ce spectacle
a-t-elle germé ?

"Depuis 40 ans, je peins, je sculpte et je travaille dans les arts vivants en tant que metteur en scène. J'ai voulu jouer sur ces deux tableaux et proposer une réflexion philosophique sur le but de la création artistique et donner à voir le processus de création et l'état d'esprit de l'artiste qui passe par des moments de doute, de félicité, de découragement, d'enthousiasme tout en donnant vie à son œuvre. La performance montre ce combat de l'œuvre en train de se faire et de l'artiste. Le titre de la pièce évoque cette attraction/répulsion de l'artiste pour son œuvre, ses doutes permanents."

Quelles sont les étapes
de cette création ?

"Je commence par nourrir la toile avec la matière et par le geste. Charbon, peinture, argile, et marionnettes viennent enrichir l'œuvre au fur et à mesure. Le tableau prend forme et l'artiste commence à vouloir faire sortir l'œuvre de son support et à vouloir lui-même pénétrer dans son tableau. La question du volume est évoquée par l'usage des marionnettes agrafées sur la toile, je les déplace sur l'œuvre, j'imagine des interactions entre elles, une chorégraphie. 'Toujours Jamais' est une performance. Le tableau qui en résulte est toujours unique, comme la représentation en elle-même. Même si la pièce est chapitrée, l'improvisation et l'accident sont intégrés."

Retrouvez le spectacle d'Olivier de Sagazan pour sa première représentation officielle à Rouen mardi 4 novembre à 20h et mercredi 5 novembre à 19h au Théâtre des deux rives. Comptez entre 1 et 15€. Plus d'informations sur le site internet 
cdn-normandierouen.fr

Galerie photos
Le rapport à la toile est parfois tendre, parfois violent. L'artiste donne à voir le processus de création et l'état d'esprit de l'artiste en train de créer. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois Supra bûches de 50cm
Poêle à bois Supra bûches de 50cm Villeneuve-sur-Lot (47300) 200€ Découvrir
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. "Toujours jamais" : dans l'antre de la création aux côtés d'Olivier de Sagazan
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple