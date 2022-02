Rouen. Bonne table : La p'tite Jeanne, sur la place de la cathédrale

Idéalement placé, puisque juste en face de la Cathédrale de Rouen, La p'tite Jeanne fait partie de ces restaurants conviviaux et incontournables. La taille de la salle reste familiale et la terrasse offre un magnifique point de vue sur Notre-Dame, quand le temps le permet. Au menu, des plats typiques de brasserie, du burger à l'entrecôte en passant par le traditionnel tartare ou quelques choix de poissons.

Pluma sauce chorizo

À ces classiques, je préfère le plat du jour, une pluma (un muscle à l'arrière du cou) de cochon accompagné de ses frites fraîches et sa sauce au chorizo. Peu habitué à ce morceau, je me délecte littéralement d'une viande tendre et fondante, généreusement rehaussée par l'onctueuse et généreuse sauce au chorizo, agrémentée de quelque petit morceau de la charcuterie. Les frites sont faites maison et servie en quantité généreuse. Et, surprise du chef, après quelques minutes, un second morceau de pluma m'est apporté, le serveur estimant que le premier était trop mince. Mon appétit se voit déjà satisfait, mais je me laisse tout de même tenter par un riz au lait, assez ferme, accompagné de sa sauce au caramel.

J'accompagne le tout d'un verre de vin blanc et d'un café pour une note d'un peu plus de 23€. Le prix de l'emplacement pour une expérience à recommander.

5 place de la cathédrale à Rouen. Tel : 02 35 07 11 68

