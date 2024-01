Rouen. Comment se remettre des repas des fêtes de fin d'année ? Les conseils d'un professionnel

La période des fêtes de fin d'année est souvent synonyme d'excès alimentaires. Entre l'apéritif, l'entrée, le plat, le fromage et le dessert, difficile pour le corps de tout digérer. Mais pour compenser ces repas riches, faut-il vraiment commencer une diète drastique ?

"Il faut juste reprendre une alimentation équilibrée"

Tristan Durand, diététicien et nutritionniste

"Les fêtes, c'est une période assez particulière, assure Tristan Durand, diététicien nutritionniste à Rouen. Je ne pense pas qu'il faille avoir une période de 'vache maigre' après les fêtes, il faut juste reprendre une alimentation équilibrée." Le mois de janvier est le moment idéal "pour analyser son alimentation et voir ce qu'on peut faire pour tendre vers une alimentation plus équilibrée", selon le spécialiste, qui déconseille des régimes trop drastiques qui peuvent avoir un effet "yo-yo", alternant privation et excès gourmands.

Ne pas se contraindre et éviter les excès

Une alimentation équilibrée "repose sur la nutrition et ce qui fait du bien au corps comme les légumes, les protéines, les glucides complexes comme les féculents, mais aussi sur le plaisir", affirme le diététicien. En effet, "on oppose souvent la nutrition et le plaisir, mais la fusion de ces deux socles est nécessaire". Par exemple, même après les fêtes, si le fromage ou le chocolat vous font plaisir, "il faut que ces aliments soient présents dans votre alimentation de manière régulière". Tout est une question de mesure car le risque de "trop se contraindre, c'est que l'on oublie ces aliments plaisir et qu'à un moment donné, on va craquer" et ce de façon trop extrême.

Afin d'éviter les frustrations, Tristan Durand suggère à ses patients de ne pas se priver et d'inclure de temps en temps dans leur alimentation de petites douceurs.