Bonne table à Rouen. Des crêpes et des gaufres chez Crêp'Mama

Crêp'Mama est l'une des dernières adresses gourmandes à s'être installée près de la place du Vieux-Marché à Rouen. Dès l'entrée, on est immergé dans un "lieu où la tradition se mélange à la modernité", assure le gérant de l'établissement, Alexandre Dubos. Une faïence en carreaux blancs décore les murs avec des appliques murales dorées de style art déco.

Des gaufres et des crêpes à la carte

Chez Crêp'Mama, on peut déguster des gaufres et des crêpes salées ou sucrées le midi ou tout au long de la journée, car le service est continu. Ne soyez pas surpris, ici on commande sur des bornes puis on paie au comptoir. Sept recettes salées sont dupliquées en galettes en formes de cônes, en gaufres salées ou en bowls sarrasin. Du côté des formules, trois sont sur la carte : la classique avec une crêpe, un accompagnement et une boisson à partir de 13 euros ou la version gaufre à partir de 15,70 euros. Il y a aussi la Super avec un plat, un dessert et une boisson à 13,50 euros ou la complète avec plat, accompagnement, dessert, boisson à 16,50 euros côté crêpe, et dès 19,20 euros côté gaufre. Lors de ma venue, j'ai choisi le menu Super avec une crêpe au saumon, avocat, crème citronnée, ciboulette et salade. L'originalité n'était pas au niveau du goût mais au niveau du visuel, car servie dans un cône. La galette au sarrasin était bien croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. En boisson, j'ai opté pour de l'eau et pour le dessert, je suis restée sur un classique, la crêpe beurre sucre ; bien moelleuse et généreuse.

La crêpe beurre sucre, un classique.

Alexandre Dubos est à la tête de Crêp'Mama. Avec sa maman Véronique Dubos, il a eu l'idée d'ouvrir son propre restaurant. "Tout est fait maison ici. Les pâtes à gaufres et crêpes sont faites tous les matins", assure-t-il. Pour les gourmands cet hiver, une gaufre à la raclette a aussi été ajoutée à la carte. Une belle découverte avec un bon rapport qualité prix à tester !

Pratique. 10 rue Guillaume-le-Conquérant à Rouen, du mercredi au dimanche, de 11h15 à 22h15 en continu.