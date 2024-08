Bonne table à Rouen. La Méditerranée dans l'assiette à Canopée

Dès l'entrée du restaurant, on découvre un univers moderne avec une lumière tamisée. Les murs de couleur terracotta apportent un côté contemporain avec les suspensions en osier qui sont, elles aussi, dans l'air du temps. Un papier peint panoramique a aussi été ajouté au fond de la salle, apportant un peu de profondeur au lieu. Les chaises en velours rose et gris se marient très bien avec les tables noires. A la carte, on retrouve plusieurs plats traditionnels français inspirés de la cuisine méditerranéenne.

Plusieurs formules du midi au menu

A la carte le midi, plusieurs formules sont proposées : la formule rapide à 15,90€ avec un plat et une boisson, l'express à 18,90€ avec entrée-plat ou plat-dessert, la complète à 20,90€ avec entrée-plat-dessert et le menu Canopée à 32,90€, avec des produits nobles. Parmi les plats, on retrouve plusieurs spécialités comme des burgers, des linguines au saumon ou au parmesan ou encore du fish and chips. En desserts, place aux profiteroles et autres babas au rhum. Je choisis la formule à 20,90€ pour avoir un bon aperçu de la carte. Je prends en entrée des calamars frits servis avec une salade et de la sauce béarnaise. La panure est croustillante et la salade bien fraîche. En plat, j'ai jeté mon dévolu sur le confit de canard, jus au miel, gingembre et pommes de terre grenailles rôties. La viande est bien fondante, tout comme les pommes de terre, servies avec un peu de romarin pour apporter un côté herbacé. La sauce, bien nappante et onctueuse, donne au plat un succulent côté sucré-salé.

Cuisse de canard confite et pommes de terre.

Pour terminer mon repas, je pars sur une valeur sûre : un fondant au chocolat, servi avec de la crème anglaise. Un dessert gourmand et réconfortant à souhait. "Il y a une cohérence avec la cuisine et la décoration, qu'on a souhaitées réconfortantes", précise la gérante Katia Raab, qui tenait au départ La Plancha.

Pratique. 8 allée Eugène Delacroix à Rouen, ouvert du lundi au dimanche, le midi et le soir. Tél. 02 35 88 09 68.