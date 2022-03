Bonne table à Rouen. Cosy Lunch, le domaine des crêpes et des chats

Historiquement crêperie, l'établissement s'est tourné, depuis trois ans, vers une formule bar à chats tout en conservant sa partie restaurant. La famille Waeslynck qui gère le restaurant Cosy Lunch à Rouen s'est mise en relation avec l'association Au Bonheur des chats, un refuge de chats errants installé à Darnétal.

Un bar à chats solidaire

Le principe est simple. L'association confie les chats abandonnés au restaurant et ce dernier propose l'adoption à ses clients. Malheureusement, l'épidémie a ralenti cette activité. "Nous sommes toujours en relation avec l'association. Une fois que l'épidémie sera derrière nous, nous pourrons relancer le concept", explique Patrick Waeselynck, le gérant. Le système d'adoption a été mis en pause mais quelques chats sont restés, Gandhi, Cookie et Zorro. Ils errent sous les tables, entre les jambes des visiteurs, réclamant caresses et câlins. "Les clients, souvent jeunes, sont des amoureux des chats et viennent justement pour ça", raconte Patrick Waeselynk.

L'instant chat passé, la faim se fait sentir et je passe donc ma commande. Les crêpes sont la spécialité de l'établissement, alors je me lance. Au menu pour moi ce jour, la formule déjeuner à moins de 16 euros, avec salade de feta et carottes râpées puis, pour le plat principal, une galette œuf bacon emmental et tomates séchées accompagnée de "potatoes" et salade et, pour finir, une tarte aux pommes avec chantilly et coulis de caramel. La cuisine est simple mais bien faite et plutôt copieuse. Une bonne adresse pour les gourmands.

Pour accompagner le tout, je commande un thé glacé, l'autre spécialité de la maison, appelé aussi le Bubble Tea. Un thé accompagné de boules de tapioca moelleuses, à la fois rafraîchissant et fruité.

Pratique. 8 Place de la Calende à Rouen. Ouvert de mardi à dimanche de 12 heures à 18 heures et le samedi soir jusqu'à 21 heures.