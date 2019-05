[Photos] Norman Rockwell à Caen : une exposition unique en Europe

Elles sont les premières œuvres que l'on aperçoit en pénétrant dans la salle d'exposition. Les Quatre libertés, publiées en 1943, n'ont jamais été exposées en Europe, comme beaucoup d'autres tableaux de Norman Rockwell, visibles du 10 juin au 27 octobre 2019 au mémorial de Caen (Calvados). "Ces quatre toiles, de véritables icônes au États-Unis, représentent la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de vivre à l'abri du besoin et la liberté d'être protégé." rappelle Stéphane Grimaldi, directeur du mémorial. Elles sont inspirées du discours de l'Union, prononcé par Roosevelt, en janvier 1941.

Des objets viennent garnir la visite, comme le blouson de Carl Hess, qui sert de modèle pour la Liberté d'expression. - Célia Caradec

Des objets aussi

Ces Quatre libertés sont les œuvres les plus célèbres du peintre américain, mais une trentaine de tableaux composent l'exposition au total. Ils sont consacrés à la vie des soldats pendant la guerre, celle de leurs proches en leur absence, ou bien encore au retour des soldats. Des objets viennent garnir la visite, comme le blouson de Carl Hess, qui sert de modèle pour la Liberté d'expression.

Ruby Bridges, la fillette noire du célèbre tableau de Rockwell, viendra inaugurer l'exposition le 3 juin. - Célia Caradec

Une seconde partie s'intéresse à l'Amérique de l'après-guerre. "Ce sont des oeuvres plus politiques, qui abordent notamment la question de la ségrégation raciale." poursuit le directeur. C'est notamment à cette période, en 1963, que Norman Rockwell peint The problem we all live with, qui revient sur l'affaire Ruby Bridges, cette fillette noire escortée par les agents fédéraux pour intégrer pour la première fois une école réservée aux blancs. Il s'agit de l'une des oeuvres favorites du président Obama.

La robe de Ruby Bridges, ainsi que des courriers d'insultes et de soutien envoyés au peintre, sont à découvrir au mémorial de Caen. - Célia Caradec

160 visiteurs à la fois

20 000 visiteurs ont déjà réservé leur billet pour visiter l'exposition. "C'est déjà beaucoup.", estime le directeur, "Je pense que nous aurons 60 000, peut-être 100 000 visiteurs". Pour accueillir ces tableaux, dont certains appartiennent à des collectionneurs, il a fallu réaliser des travaux pour maintenir une hygrométrie parfaite. "La fragilité des œuvres ne permet que d'accepter que 160 visiteurs à la fois.".

L'exposition se décompose en deux salles, dont l'une réservée à l'après-guerre. - Célia Caradec

Les tableaux de Norman Rockwell exposés au mémorial de Caen sont saisissants de réalisme, comme ici l'Homme cartographiant les manoeuvres (1944). - Célia Caradec

Exposition temporaire au mémorial de Caen, visible du 10 juin au 27 octobre 2019. 10 € seule ou 24,80 € avec l'entrée au mémorial. Billetterie en ligne.

