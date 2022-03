Caen. Le train de la présidentielle en escale en Normandie

Après Caen (Calvados), les dimanche 12 mars et lundi 13 mars 2017, le train de la présidentielle rejoint, mardi 14 mars 2017, la gare de Deauville. À son bord, non pas des voyageurs mais une exposition qui s'étend sur plusieurs wagons.

Dominique, retraité, est ressorti ravi de l'exposition :

Politique et médias

À l'initiative de plusieurs médias du service public, les visiteurs ont l'opportunité de revivre les grands moments de l'histoire de la Ve république à nos jours, et de ses liens avec les médias. Agrémentée à la fois d'images d'archives et d'explications pédagogiques, le point d'orgue de l'exposition est un "serious game" où les visiteurs peuvent incarner un candidat et choisir les actions à mener.

Parti le dimanche 5 mars 2017, le train de la présidentielle parcourra au total 6 000 km et s'arrêtera dans 31 villes, jusqu'au jeudi 13 avril 2017.