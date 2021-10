Caen. 75e du D-day : que mangeront les chefs d'État en Normandie ?

Ce sont des détails qui paraissent anodins, mais qui font partie du "folklore" des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement : le contenu des repas qui seront servis aux chefs d'État et différents invités des cérémonies. Selon nos informations, deux traiteurs du Calvados seront sur le pont, jeudi 6 juin 2019.

Un dessert bien t'cheu nous

Déjà sollicités en 2014 pour le 70e anniversaire, Patrick Danet et ses équipes, basés à Mondeville, interviendront sur deux temps de commémorations, pour un cocktail et un repas. "Avec l'Élysée, j'essaie toujours de valoriser des produits de la région" précise le chef, par ailleurs membre des Toques Normandes. Il prévoit notamment de servir des huîtres de Normandie, du bœuf de la région, et "nous allons leur faire découvrir la teurgoule", le dessert bien t'cheu nous ! Une douzaine de personnes travaillent à ces mets, servis à plusieurs centaines de convives.

150 repas pour le Mémorial

Un traiteur de Honfleur a quant à lui reçu une commande pour 150 repas à livrer au Mémorial de Caen - où déjeunent Édouard Philippe et les chefs d'État et de gouvernement étrangers. Au menu de cette réception : filet de bar, carré d'agneau rôti accompagné de sa poêlée de girolles et son tian de légumes, et pour finir une mousse glacée, un croquant au chocolat ou un dessert à base de fruits.

Il se murmure que le chef des cuisines du palais de l'Élysée, Guillaume Gomez, sera présent avec sa brigade pour concocter le déjeuner entre Donald Trump et Emmanuel Macron à la préfecture du Calvados, à Caen. Rien de confirmé à l'heure actuelle.

Trident d'or : le chef des cuisines de l'Elysée à Cherbourg



