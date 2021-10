Caen. [Notre dossier] A Caen, l'histoire remise au goût du jour

Parmi les lieux incontournables de la reconstitution, le guide vous conduit bien sûr à Ornavik, village viking du Xe siècle qui a pris ses quartiers, il y a dix ans, à Hérouville et dont le succès va depuis crescendo : plus 30 000 visiteurs ont franchi ses portes. "Il y a bien sûr des passionnés d'histoire, mais aussi de plus en plus de touristes, de familles, présente Christian Sébire, fondateur du projet. Certains viennent même de Paris ou plus loin !" D'ici 2021, Ornavik devrait même se doter d'un musée viking.

Le parc Ornavik, qui ouvert il y a 10 ans, devrait s'agrandir en 2021. - Ornavik

Un engouement lié à des événements clé comme la célébration de l'anniversaire de la bataille d'Hasting, mais pas seulement. "Nous voulions raconter la fabuleuse histoire de la naissance de la Normandie, une période méconnue sur laquelle il existe pourtant des bibliothèques entières de livres, raconte Christian Sébire. L'idée était de créer un parc ludique, où les visiteurs seraient en immersion dans le Moyen Âge." Un endroit où s'amuser donc, mais qui affiche fièrement son sérieux scientifique : un comité composé d'archéologues et d'universitaires valide tous les décors reconstitués. "Cela ne coûte pas plus cher de faire les choses bien, et la véracité historique est extraordinaire."

Authenticité et puristes

Au-delà des lieux, l'histoire crée aussi l'événement. D'années en années, les Médiévales de Bayeux connaissent par exemple un succès grandissant, et les événements mêlant historique et fantastique font eux aussi recette, à l'image de Cidre et Dragon, qui réunit 70 000 à 90 000 personnes à Merville-Franceville, ou du Banquet fantastique qui a compté 14 000 convives au château de Caen.

Les évènements à ne pas manquer : Les Médiévales de Bayeux, du 5 au 8 juillet 2018

Le Banquet fantastique au château de Caen, mardi 24 juillet

Les Médiévales du château de Crèvecœur, du 5 au 12 août 2018

Festival Cidre et Dragon à Merville, les 15 et 16 septembre

Ces rendez-vous, ce sont donc des milliers de visiteurs mais aussi toute une petite économie et ses métiers bien spécifiques qui en découlent. Parmi les nouveaux pros de l'histoire, on retrouve Camille Lelièvre. Cette pâtissière recrée dans son laboratoire des gâteaux du Moyen-Âge aux années 1900. Elle exhume d'anciennes recettes, les traduit du vieux français et reconstitue les méthodes d'antan. "Ce travail de recherche, c'est 50 % de mon temps", assure la jeune femme. Et si elle a développé une gamme fantastique, qui laisse plus de part à la création, elle différencie bien les deux disciplines.

Camille Lelièvre a lancé en 2009 Fleur des délices, une pâtisserie qui remet au goût du jour les vieilles recettes. - 2016 MV

La petite économie de l'histoire

Elle l'assure, "à travers la petite histoire de la pâtisserie, on tombe souvent sur la grande. Si tel ingrédient fait son apparition ou ne s'utilise plus, il y a souvent une explication politique, économique à découvrir." Comme elle, Stéphanie Mendes, qui officie, elle, dans le domaine des costumes historiques, explique les raisons de cet engouement qui veut que l'on "veut être acteur de notre passé. Quand vous enfilez un vêtement d'époque, vous êtres contraints de bouger, de vous tenir d'une certaine façon… On rentre finalement dans la vie des personnes et on peut un peu imaginer les mentalités de l'époque."

Et cette envie de vivre ou revivre l'histoire, certains en ont même fait un jeu ! C'est notamment le cas de l'escape game Caen You Escape, qui a développé deux salles autour du D-Day. Mêlant des objets d'époque ou rétro, les joueurs se glissent dans la peau de résistants devant organiser une opération de sabotage. Des messages de radio Londres aux éventements historiques qui s'invitent dans le scénario, Marc Auvrignon, le gérant de la salle l'assure : "on mêle l'authentique avec beaucoup d'imagination mais ce qui fait 50 % du jeu, c'est le changement d'époque."

Caen you escape propose depuis deux ans un décor et un scenario qui font replonger dans la période de la Résistance. - Caen you escape

