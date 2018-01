À Caen, elle fait voyager ses costumes dans le temps

Dans son atelier à Caen (Calvados), Stéphanie Mendes fait revivre la mode et les techniques de toutes les époques de l'histoire.

Enfiler l'une de ses robes, c'est aussi voyager dans le temps. Stéphanie Mendes est costumière historique et vient de lancer son entreprise La Couleur du temps à Caen (Calvados). "De l'antiquité aux années 1970", elle replonge de fil en aiguille les fans d'histoire dans la période de leur choix. Et pas question de parler déguisements, chaque détail de ses tenues est vérifié. Le choix des matériaux, les techniques de couture, pour la plupart réalisées à la main… Tout est fait pour que "si vous étiez transporté au XVe siècle dans la robe que je vous fais, normalement, les gens seraient incapables de dire que vous n'êtes pas de l'époque."

Se glisser dans la peau d'un personnage

Archéologue de formation, amatrice de reconstitution mais aussi de mode, elle revient ainsi, après une formation en CAP couture à ses premières amours. Une passion qu'elle a héritée de sa grand-mère, elle aussi couturière. "J'adorais l'histoire, elle me faisait des costumes pour mes poupées qui vivaient des aventures incroyables, se souvient-elle. Mes barbies faisaient des banquets romains, partaient au Moyen-Âge. Quand j'ai grandi, elle en a fait pour moi, et c'est elle qui m'a appris à coudre."

Aujourd'hui, elle en fait son métier. Ses sources, elle les trouve surtout dans des ouvrages anglais. "En France, on manque encore un peu de littérature sur le sujet", reconnaît-elle tout en assurant que ce que l'on appelle l'histoire vivante fait de plus en plus d'adeptes de notre côté de la Manche. "Il y a une vraie demande de ne pas seulement lire des livres sur l'histoire mais d'être acteur de notre passé, explique-t-elle. Quand vous enfilez une robe XVIIIe, ce n'est pas seulement un vêtement. Il y a tous les sous-vêtements, le corset, les chaussures… Toutes ces choses vont littéralement contraindre le corps, faire bouger, se tenir d'une certaine façon… On rentre finalement dans la vie des personnes et on peut alors un peu imaginer les mentalités de l'époque."

Le coût du voyage, qui peu parfois représenter une semaine de travail, varie "selon le statut social, l'époque et les matériaux" d'une centaine à plus de 1 000 euros.

Pratique. La Couleur du temps. contact@lacouleurdutemps.fr ou sur Facebook.

