Caen. [PORTRAIT] Jimmy Lecordier, costumier d'autrefois

Un frère professeur d'histoire, une famille qui fait partie d'une association de reconstitution historique… L'histoire, c'est d'abord une passion de famille pour Jimmy Lecordier. "À l'époque du lycée, avec mon frère, on a décidé de faire des fêtes médiévales", se rappelle le jeune homme originaire de Bayeux (Calvados). "Il a donc fallu faire les costumes par nous-mêmes. J'y ai pris goût et j'ai décidé d'en faire mon métier."

Jimmy Lecordier, costumier, dans son atelier rue Caponière à Caen. - Etienne Escuer

"Avant tout un travail de recherche"

Depuis 2012, cet autodidacte s'est donc lancé dans la confection de costumes historiques à Caen et a ouvert son atelier Modes d'autrefois. Une pièce lui demande en moyenne une bonne semaine de travail. "C'est avant tout un travail de recherche", explique-t-il. "Avec des sources iconographiques, textuelles, archéologiques… On va essayer d'utiliser des matières premières qui correspondent à l'époque, comme la laine, le lin ou le chanvre." S'il travaille de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, Jimmy Lecordier a une préférence pour les costumes de la Guerre de Cent Ans. Il souhaite aussi lutter contre les clichés sur la mode médiévale véhiculée par les séries. Le trentenaire a pour projet de monter une exposition sur la mode de 1340 à 1460. "Il y aura douze mannequins, un binôme homme-femme par tranche de vingt ans", détaille-t-il. "Avec des panneaux explicatifs pour remettre en contexte et des anecdotes, pour que ce soit pédagogique et ludique." Pour son projet, Jimmy Lecordier a lancé une campagne de financement participatif sur le site Ulule.

