Caen. Un grand marché aux tissus pour les passionnés de couture 

Les passionnés de couture vont être ravis. A l'heure où le "faire soi-même" a la cote, un marché aux tissus s'installe au Centre de congrès de Caen dimanche 7 avril. "L'idée m'est venue car mes parents tenaient une mercerie et nous avons constaté qu'il y avait peu de salons dédiés au monde de la couture", souligne Norman Derely, l'organisateur des salons Tisséades. Ce n'est pas la première fois que le salon s'installe à Caen, au milieu d'une tournée en France. Et à chaque fois, c'est un grand succès. Si vous ne savez pas quoi faire de votre dimanche, c'est l'occasion de venir découvrir tissus et accessoires.

Le tissu sous toutes ses coutures

Habillement, mode, ameublement, décoration, vous aurez l'embarras du choix parmi tous les stands. Le salon propose notamment un large choix de matières comme le lin, le jersey, le velours, l'élasthanne, coton… venues des quatre coins du monde comme l'Afrique, l'Italie ou bien encore le Japon. Quel que soit votre projet, les tissus sont vendus au mètre, au kilo ou au coupon. Des livres de couture sont également proposés. Les visiteurs pourront aussi retrouver une gamme d'accessoires de couture comme les rubans, les pompons, les boutons de toutes sortes ou encore des rideaux et nappes déjà tout faits. La liste est tellement longue que le mieux est de vous rendre sur place.

Des entreprises locales fidèles

Parmi la trentaine d'exposants venus de toute la France, deux entreprises locales répondent présent. La première, SOS tissus et machines à coudre, est installée à Verson, au sud de Caen. Elle est spécialisée dans la vente, la réparation et l'entretien des machines à coudre et à broder, neuves ou d'occasion. La boutique de 400m² propose aussi la vente de tissus, de la mercerie ainsi que des cours et des ateliers de couture. Les passionnés pourront retrouver La Maison du bouton - Singer, basée dans le centre-ville de Caen. Spécialisée dans le bouton, elle a plus de 10 000 références en magasin. Elle propose aussi des machines à coudre neuves ou d'occasion.

Pratique. De 9h30 à 17h. Entrée gratuite. Centre de congrès de Caen, 13 avenue Albert Sorel.