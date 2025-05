Près de Caen. A Ornavik, un nouveau centre pour raconter les origines de la Normandie

Niché au cœur du parc historique Ornavik, à Hérouville-Saint-Clair, le futur centre d'interprétation viking s'intégrera dans le paysage sous la forme d'une colline végétalisée. Construit en pisé — un mélange de terre compactée — et bois, il sera presque invisible depuis l'extérieur. L'architecture, pensée pour minimiser l'impact environnemental, offrira un belvédère avec vue sur le parc. Sa première pierre a été posée mardi 27 mai.

Ce nouveau bâtiment de 2 000m² regroupera plusieurs espaces : billetterie, boutique, restauration, salles pédagogiques et 1 230m² d'exposition. - ©hemaavikingcenter

Un bâtiment dans la colline

Ce nouveau bâtiment de 2 000m², dont l'ouverture est prévue au printemps 2027, regroupera plusieurs espaces : billetterie, boutique, restauration, salles pédagogiques et 1 230m² d'exposition. "Ce sera la porte d'entrée du parc, avec un centre d'interprétation qui racontera la naissance de la Normandie de manière interactive et ludique", explique Charlotte Lapiche, directrice du site. Grâce à des objets à manipuler, des cartes ou des dispositifs numériques, les visiteurs pourront explorer une histoire peu connue, de l'an 911 avec Rollon à 1066 et la conquête de l'Angleterre par Guillaume.

Il s'intégrera dans le paysage sous la forme d'une colline végétalisée, il sera construit en pisé et presque invisible depuis l'extérieur. - ©hemaavikingcenter

"Les Vikings n'avaient pas de casque à cornes"

Ce projet de 10 millions d'euros complète l'expérience immersive proposée par Ornavik depuis 2011. Le parc reconstitue un village viking et carolingien sur 10 hectares, où bénévoles et artisans expérimentent des techniques anciennes. "C'est unique en Europe", souligne Christian Sébire, fondateur du parc. "Ici, on a à la fois les bâtiments reconstitués et un centre d'interprétation basé sur les recherches archéologiques."

L'objectif est aussi de lutter contre les idées reçues. "Les Vikings n'avaient pas de casque à cornes, rappelle-t-il. Ce sont des artisans brillants, à découvrir à travers leurs bijoux, leurs outils, leur quotidien." Pour les scolaires, un espace pédagogique de 400m² sera dédié aux ateliers et aux activités. "Ce centre va nous permettre d'ouvrir toute l'année et d'accueillir les publics dans de meilleures conditions", se réjouit Charlotte Lapiche.