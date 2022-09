Calvados. Christian Sebire, un amoureux de la culture normande

"Je regrettais que les Normands connaissent mal leur histoire", confie Christian Sebire. Vous l'avez peut-être croisé sur le parc Ornavik, il en est le fondateur. Une aventure qui a débuté en 2009 avec l'envie d'évoquer les 150 premières années de la Normandie. Originaire du Calvados, Christian Sebire grandit sur le domaine du château de Pontécoulant près de Condé-sur-Noireau. Ses parents exploitaient des terres autour de l'édifice. "Déjà à cette époque avec mes cousins on rêvait d'être le prince et la princesse du château et on refaisait le monde. J'ai souvent eu envie de reprendre ce qu'il y avait de bien dans cette période", livre-t-il.

De photographe à fondateur d'Ornavik

Plus tard, le Calvadosien quitte le domaine et devient photographe reporter. "J'ai travaillé pour différentes agences. Mon plus beau reportage a été le couronnement du roi du Népal en 1975", se souvient-il. À l'âge de 28 ans, Christian Sebire laisse son activité de reporter indépendant et ouvre son propre atelier de photos à Caen. "Arrivé à la retraite, j'ai eu envie de faire un projet avec les autres", ajoute-t-il. C'est lors d'une visite au château de Guédelon en Bourgogne, il y a une vingtaine d'années, que l'idée de la création du parc Ornavik voit le jour dans l'esprit de Christian Sebire. " J'ai rencontré la présidente du projet. L'idée était de construire un château fort selon les techniques et matériaux utilisés au Moyen-Âge", explique le fondateur. Sur le chemin du retour, l'envie de créer Ornavik se fait plus réelle. "Je me suis dit que j'allais reprendre cet exemple et l'adapter à la Normandie", dévoile Christian Sebire. Après plusieurs années de dur labeur, le parc ouvre ses portes en 2009. "Aujourd'hui on est exactement dans ce qu'on avait imaginé. Depuis l'ouverture, chaque année on augmente le nombre de visiteurs de 25 à 50 %", se réjouit le fondateur.