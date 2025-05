Calvados. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot vient parler calva et diplomatie

Politique. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, se rendra à Pont-L'Evêque, Caen et Hérouville-Saint-Clair, lundi 12 mai. Une visite où seront abordés le commerce extérieur et la diplomatie.