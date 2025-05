Cherbourg. Un nouveau monument face à la mer : Quelle est l'histoire du Léopoldville ?

Mercredi 30 avril, un nouveau monument a été installé sur le musoir face à la Cité de la Mer de Cherbourg. Inauguré le 6 mai, il rend hommage aux soldats morts dans le naufrage du Léopoldville, une histoire dramatique restée méconnue jusqu'en 1993. Frédéric Lavernhe, le président de l'association Mémoire & Database est passionné par son histoire.

Quelle était la mission du Léopoldville ?

"Le Léopoldville est un paquebot belge construit en 1928. A l'origine, il reliait l'Europe au Congo par ses traversées régulières. Lors de la déclaration de guerre, il a été réquisitionné par les Alliés pour transporter des troupes et du matériel entre l'Angleterre et la France. Le bateau a fait 24 traversées, et la dernière lui a été fatale."

Le 24 décembre 1944, le Léopoldville coule torpillé à 9 km au large de Cherbourg Impossible de lire le son.

Fatale ? Que s'est-il passé ?

"Le 24 décembre 1944, il arrivait au port de Cherbourg. A bord il y avait 2 200 hommes, principalement des Américains qui devaient rejoindre le front dans les Ardennes. A 9km au large de Cherbourg, le navire a croisé un sous-marin allemand et il se prend deux torpilles. 300 hommes perdent la vie sur le coup, des bateaux se pressent à sa rescousse. L'attaque a lieu à 17h30 et malgré les efforts de l'armée, le bâtiment coule vers 20h30, tuant 763 soldats dans le drame."

Mardi 6 mai, les officiels et familles des victimes se sont réunis devant le monument commémoratif du Léopoldville, inauguré face à la Cité de la Mer à Cherbourg. - La Manche Libre

Comment se fait-il que nous n'ayons pas beaucoup entendu parler de ce récit ?

"C'était un fait de guerre, donc ni les soldats ni la presse n'avaient le droit de divulguer les informations. D'une part pour ne pas donner espoir aux Allemands et aussi pour ne pas décourager les Alliés et leurs familles. Il y a cette histoire d'un soldat américain qui a envoyé à sa femme des gants en dentelle dans lesquels il avait caché des informations à propos du naufrage. La voisine du couple a insisté pour que l'épouse essaye les gants et elles ont appris la nouvelle comme ça. Mais beaucoup de familles n'ont su la vérité qu'en 1993, et c'est le plus tragique à mon goût."