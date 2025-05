Bolbec. Guinguette et lumières pour la deuxième soirée scintillante au square de la Paix

Après avoir illuminé les vitraux de la chapelle Sainte-Anne, la soirée scintillante s'installe au cœur du square de la Paix (près de la mairie de Bolbec) vendredi 23 mai. Une soirée qui s'annonce festive, conviviale et gourmande.

• A lire aussi. Bolbec. Soirée Scintillante à la chapelle Sainte-Anne

Ambiance guinguette

Dès la tombée de la nuit, le square de la Paix revêtira ses plus belles lumières pour vous faire découvrir cet espace entre verdure et architecture. Pour animer cette soirée, la guinguette sera orchestrée par Freddy et Sabrina Friant, un duo incontournable qui fera danser le public.

Pour accompagner cette ambiance guinguette, un éventail de saveurs locales avec des bars à thèmes : bar à vins et à bières ainsi que des bars à tapas où chacun pourra savourer gourmandises et plats proposés par les commerçants bolbécais.

Cette soirée scintillante, c'est l'occasion de découvrir le square de la Paix, ce nouvel écrin de verdure pensé pour devenir un lieu de partage et de rencontre au cœur de la ville.