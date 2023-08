Bolbec. Soirée Scintillante à la chapelle Sainte Anne

La Ville de Bolbec propose une soirée Scintillante à la chapelle Sainte Anne, vendredi 15 septembre. De 18 heures à 22 heures, le public profitera de démonstrations de l'art du vitrail, d'un concert et d'une restauration.

L'événement est l'occasion de redécouvrir cette chapelle en cours de restauration. "Elle a été créée par la famille Desgenetais, explique Christophe Doré, le maire, pour les ouvriers qui étaient juste à côté. Aujourd'hui, elle est abîmée. Elle a des fresques exceptionnelles du peintre Paul Baudoüin, malheureusement en mauvais état. On a commencé la restauration par les vitraux. C'est en cours avec le travail de Didier Bourdeau, qui est maître artisan vitrailliste."

Un moment de convivialité

Vendredi 15 septembre, la mairie a voulu créer un événement festif pour justement faire découvrir le travail de Didier Bourdeau. Il sera présent pour échanger avec le public. Pour que la soirée soit le plus convivial possible, le duo Sonnyan propose un concert avec de la variété française et internationale. Devant la chapelle, des commerçants de Bolbec (Le Mag' à bières, La Barrique caviste, la poissonnerie La Chaloupe, la Corbeille du fruitier et la boucherie-charcuterie Cordier) s'installeront pour permettre aux personnes présentes de se restaurer.

"L'objectif pour nous est de faire revivre cette chapelle qui est un élément structurant de la période industrielle de Bolbec. Elle est désacralisée, donc on peut faire ce que l'on veut avec. C'est une façon pour les Bolbécais de se la réapproprier. Nous sommes en réflexion pour son devenir." Différentes pistes sont évoquées, comme un lieu pour accueillir des métiers d'art ou la transformer en restaurant. La réflexion n'en est qu'à ses débuts.