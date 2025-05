Bonne table à Caen. Cap sur le Mexique chez Mola Taqueria

Cela faisait quelque temps que la devanture jaune et bleu de Mola Taqueria me faisait de l'œil. Je profite d'une journée ensoleillée pour franchir la porte de ce petit coin de Mexique, installé 25 rue de l'Engannerie, non loin du port de Caen.

Une recette authentique

Derrière ce projet, Emile Lecacheur. Avant d'ouvrir son restaurant il y a un an, il travaillait en "dark kitchen" (ou "cuisine fantôme"), un concept de restaurant dédié à la livraison. Désormais, il peut accueillir physiquement ses clients, pour un déjeuner sur le pouce, ou le soir dans une ambiance conviviale autour de tacos et de cocktails maison. Emile Lecacheur a eu le déclic à Copenhague, en goûtant un "vrai" taco. Intrigué, il s'est envolé pour le Mexique pour découvrir les secrets de ce plat. "L'essentiel se joue dans la tortilla : une tortilla 100% maïs, préparée selon un procédé ancestral, où le maïs est cuit dans de l'eau chaude avec de la chaux." Il a d'abord essayé de les fabriquer lui-même, mais il s'est finalement tourné vers Los Cuates, qui produit artisanalement des tortillas à partir de maïs français. "Trouver des tacos avec une tortilla 100% maïs, c'est rare en France."

A la carte, des tacos donc (servis par trois), mais aussi des burritos et des quésadillas. Je me laisse tenter par ce dernier plat, et par la version "Meat lover" : une tortilla garnie de mozzarella, cheddar, bœuf confit, poivrons, oignons, sauce soja et une touche de chimichurri, une sauce typique d'Amérique latine. Bien que l'assiette ne paraisse pas très grande, elle est généreuse et particulièrement consistante. Les saveurs se marient à merveille, surtout avec une touche de sauce piquante maison pour relever le tout. Pour accompagner ce plat, je choisis une "agua jamaica ", une boisson fraîche à l'hibiscus qui rappelle le bissap africain. Et en dessert, un riz au lait au "dulce de leche", genre de caramel onctueux et typique. Le tout au prix de 16,90 euros.

Les quésadillas "Meat Lover".

Pratique. 25 rue de l'Engannerie, Caen. 11h30-14h30 et 19h30-22h30, sauf dimanche et lundi. 02 31 07 45 35.