Hérouville-Saint-Clair. Le Parc Ornavik fait renaître les métiers et l'artisanat pratiqués au Moyen-Âge

Le Parc Ornavik, situé au domaine de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair, accueille, du jeudi 18 au dimanche 21 mai, la deuxième édition des Journées des métiers et de l'artisanat. Une occasion unique pour les visiteurs de découvrir les métiers et l'artisanat pratiqués à l'époque du Moyen-Âge, à travers des démonstrations d'outils et de méthodes traditionnelles du Xe siècle.

Plongez dans le monde viking !

Au camp viking, vous pourrez observer la fabrication de bijoux et d'accessoires typiquement scandinaves, en métal, en verre ou en laine. Assistez également à une mise en scène d'un échange commercial du IXe siècle, "une affaire conclue au comptoir viking", un troc tel qu'il était pratiqué à l'époque.

Au chantier de l'église Carolingienne, découvrez les techniques utilisées pour construire une charpente en bois. Des artisans en action vous montreront également toutes les étapes de la fabrication d'un vêtement du Xe siècle, de la récolte de la laine à la teinture, en passant par le filage. Une mini-conférence vous sera également proposée pour vous expliquer la mode féminine de l'époque. Les enfants de 3 à 6 ans pourront quant à eux découvrir le sujet différemment grâce à une visite sensorielle. Vous pourrez également assister à la confection de couronnes de fleurs.

La gravure de pierre,

un événement phare

Ne manquez pas la démonstration de gravure de pierre runique, un événement majeur de ces quatre jours. Cette dernière sera réalisée en l'honneur de Christopher, bénévole pilier d'Ornavik, qui a rejoint le Valhalla en septembre dernier.

Si vous êtes passionné par l'histoire et l'artisanat, les Journées des métiers et de l'artisanat à Ornavik sont l'occasion idéale pour vous plonger dans l'univers du Moyen-Âge. Profitez-en pour échanger avec des bénévoles et reconstitueurs passionnés, et vivre une expérience immersive unique en son genre !

Pratique. Tarifs : 14 € pour les adultes, 10,50 € pour les enfants de 6 à 17 ans, gratuit pour ceux de 0 à 5 ans. Une restauration sur place sera également proposée.