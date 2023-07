Hérouville-Saint-Clair. Le parc Ornavik, en immersion sur les traces des Vikings

Quoi de mieux pour découvrir la région que de s'immerger dans la vie des Vikings, ces conquérants qui ont débarqué en Normandie au Xe siècle et qui sont considérés comme les fondateurs de la région ? Avec ses dix hectares, le parc Ornavik d'Hérouville-Saint-Clair propose une reconstitution des fermes, campements et villages de l'époque. Les différents édifices s'inspirent notamment des vestiges d'un village carolingien trouvés à la Delle-Saint-Martin, sur l'actuelle commune de Mondeville. Ils ont tous été construits par la centaine de bénévoles de l'association Les Vikings, an 911 qui animent le site. Au fil des années, ils ont construit les bâtiments des Xe et XIe siècles avec les techniques et les matériaux de l'époque. Actuellement, ils s'attellent à l'édification d'une église en pierres carolingienne, dont les murs devraient s'élever à près de quatre mètres.

Un parc au plus près de l'histoire

Vous l'aurez compris, ce n'est pas un parc d'attractions, mais un parc de reconstitution historique. Et ici, pas de grands spectacles d'acteurs : ce sont les bénévoles qui s'habillent en costume d'époque et font vivre le site tout l'été. Vous les retrouverez principalement au campement scandinave installé au bord du plan d'eau. Avec ses tentes, son four à pain et sa forge, il accueille des animations et des artisans qui perpétuent les savoir-faire médiévaux. Vous pourrez y découvrir les techniques de poterie, de menuiserie, de construction navale, de cuisine et de jardinage de l'époque. Des témoignages précieux de techniques millénaires, utilisées par les grands noms de l'histoire normande, comme Guillaume le Conquérant.

Pratique. Visites guidées tous les jours, sauf les jeudis et samedis où la visite se fait en autonomie.