Les incontournables. Les joyaux historiques de Dieppe

Dieppe est une ville au riche patrimoine historique, avec des monuments qui reflètent son passé médiéval, son importance stratégique et son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Le château, les églises Saint-Jacques et Saint-Rémy, le pont Colbert, le mémorial du raid de Dieppe, le square du Canada et le quai Henri IV sont autant de témoignages de l'histoire de cette ville du littoral. Chaque monument raconte une partie de l'histoire de Dieppe, offrant aux visiteurs un voyage au cœur des événements qui ont façonné cette ville portuaire.

Un riche patrimoine maritime

La ville a su s'adapter et se développer au fil des siècles, faisant de son port un centre vital pour l'économie locale et un témoin vivant de l'histoire maritime de la France. Le patrimoine maritime de Dieppe est célébré à travers ses musées, ses monuments et ses traditions, qui continuent d'attirer des visiteurs du monde entier. Du château à la chapelle Notre-Dame de Bonsecours en passant par l'église Saint-Jacques, découvrez les immanquables de la commune.