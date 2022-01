La foire des Rameaux à Domfront-en-Poiraie, les 19 et 20 mars

La traditionnelle foire des Rameaux revient le samedi 19 et dimanche 20 mars, pour sa 68 édition. Durant deux jours vous retrouverez, en plus du coutumier vide-grenier, des traditionnelles foire-expo et fête foraine, de nombreuses animations pour petits et grands. Une soixantaine d’exposants sont attendus pour ce week-end.



Marcel Folliot, responsable de la foire, vous présente la foire Domfrontaise :







Marce lFolliot - Foire des rameaux 2016 Impossible de lire le son.

Les festivités se déroulent à la salle polyvalente André Rocton, et aux abords de la salle.Samedi soir, profitez aussi du repas dansant articulé autour de la magie, et passez un merveilleux moment grâce à Olivier le magicien, accompagné de Passe-Muraille, de l’émission Fort-Boyard.





Entrée et parkings gratuits.



Renseignements, repas et spectacle de magie à la Maison des associations : 02 33 38 56 66.



Sur le web : ville-domfront.fr/ et foireexpodomfront.com/