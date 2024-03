Domfront. De nombreuses animations pour la 74e édition de la foire des rameaux

C'est la 74e édition de la foire des rameaux, samedi 23 et dimanche 24 mars, à Domfront. Elle accueille trois événements en un week-end : la fête foraine, le vide-grenier (uniquement dimanche) et la foire-exposition. L'objectif de cette dernière est de mettre en avant les entreprises, artisans et commerces locaux.

Entre 60 et 70 exposants sont présents cette année. "On est très contents", lance Lucie Poder, chargée de mission tourisme à la Ville. "Les années précédentes, on avait un peu de mal à remplir totalement", concède-t-elle. Pour remédier à cela, la municipalité a mis en place cette année la gratuité des stands "pour essayer d'attirer des exposants qui ne venaient plus", souligne Lucie Poder.

Au programme

Les festivités débutent dès ce vendredi 22 mars avec l'ouverture, le soir, de la fête foraine, ses manèges et ses divers stands. La foire-exposition, elle, est ouverte samedi et dimanche de 10h à 19h. "Il y a un peu de tout : des artisans, de la nourriture, des créateurs, des entreprises", énumère Lucie Poder.

Le week-end est également ponctué de différentes animations telles que des démonstrations culinaires, des tournois sur le jeu vidéo de football FC24 et une soirée repas concert le samedi soir. "Il y a de quoi passer une bonne journée", conclut-elle.

L'inscription est obligatoire pour certaines activités sur le site de la Ville de Domfront. L'entrée sur la foire, elle, est gratuite.