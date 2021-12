Les sorties du Week-end en Basse-Normandie : Balades, festivals,concerts et évenements sportifs...

Ce week-end, c’est la Fête de la Normandie à Dives sur mer dans le Calvados. Au programme, installation d’un camp viking, arrivée d’un drakkar, banquets et Marchés. Venez revivre au temps du viking tout le week-end ! A 18h, Dimanche, ne manquez pas la cérémonie de remise du blason de la ville. Plus d’infos sur dves-sur-mer.com



Après avoir fait escale à Courseulles sur mer, le Skimboard School Tour débarque à St Aubin sur mer !

Au programme : Initiations et démonstrations de Skimboard avec l’équipe du Mauna Kéa. Venez découvrir les sensations de glisse dès aujourd’hui à St Aubin.



Ce weekend c’est le Challenge d’Ulysse à Granville. Une réunion de vieux gréements. Au programme de ce samedi, parade Nautique, visite des bateaux, animations et concerts. 400 participants sont attendus. 20 bateaux seront présents dont la cancalaise, la Granvillaise, le Lys Noir ou encore Lady Jack. Rendez-vous quai Sud à Granville.



Pour la huitième année consécutive, l’Office de Tourisme et la ville de Cabourg organisent sur la Promenade Marcel Proust un grand dîner avec vue sur la mer. Cabourgeais et estivants sont invités à venir partager ce repas convivial ponctué d’animations musicales et de spectacles: échassiers, char musicale, concerts, clown caricaturiste.. et plein d'autres suprises ! Cet événement exceptionnel a attiré plus de 3 000 personnes l’an dernier ! Cette année, 4 000 chaises sont prévues. Il est fortement recommandé de réserver sa table auprès de l'Office de Tourisme de Cabourg.



Ce soir c’est le Festival Rockapiedchou dans le Nord Cotentin à Videscoville. Se Succèderont sur la scène, The lanskies, Blackub, La Tchoucrav ou encore Fastened Furious. Toutes les infos sont à retrouver sur rockapiedchou.fr.



Aujourd’hui a lieu une soirée événement à l’Hippodrome de Graignes. Au programme notamment le Prix Tendance Ouest ! La soirée sera ponctuée par un feu d’artifice musical sous le thème Piano sous les étoiles.



Concert groove latino Raggae ce soir à Arromanches avec le groupe Tékila. Rendez-vous à partir de 17h en plein air sur la place du 6 Juin. C’est un concert gratuit.



Un feu d’artifice est prévu ce sir à Houlgate en clôture du Festi’Jazz en fermeture du dernier concert à 22h45.



Rendez-vous ce soir pour les visites théâtralisées sur le Parcours Guillaume le Conquérant. Le rendez-vous est fixé à 21h. Venez parcourir les moindres recoins de l’Abbaye aux Hommes. Réservations auprès de l’office de tourisme de Caen.Place St Pierre.



Ce soir, le SMCAEN rencontre Lille au Stade Michel d’Ornano à 19h. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur tendanceouest et tendanceouest.com !Une rencontre commentée par Yann, Sylvain Letouzé et Thibault Deslandes.



Demain aura lieu le 61ème Grand Prix Cycliste Michel Lair à Cherbourg. Départ de l'épreuve à 14 h du podium rue Roger Salengro. Arrivée et remise des récompenses vers 17 h 45 rue Salengro.



Ce weekend Le Trophée Cotentin HandBall a lieu à Cherbourg. A quelques jours du lancement de la saison, cet événement sera de niveau Elite Féminine avec 4 équipes Françaises de Division 1 et National pour les masculins avec 2 formations de Pro D2 + 2 N1M dont la JS Cherbourg.

Manche attelage organise un concours national d’attelage au pôle hippique de Saint-Lô ce weekend. Au programme de ce concours complet : dressage et maniabilité le samedi, marathon le dimanche. Avec 45 candidats, 100 chevaux, des champions, parmi les meilleurs de France, et pour certains d’Europe, cette épreuve qualificative pour le championnat de France promet du très haut niveau. L’entrée est gratuite.



Le Viaduc de la Souleuvre organise ce soir une soirée événement ponctuée par le Saut enflammé le plus haut du monde ! Ce sera donc un record qui entrera au Guiness. La soirée sera suivie d’un feu d’artifice et d’une soirée Djs dans le Bocage virois.



Concert de Tri Yann, le mythique groupe de rock breton à Carentan aujourd’hui à partir de 18h.

A hudimesnil ce samedi, concerts des groupes Elmer Food Beat et à Fond d’cale dans le Pays Granvillais.



La 31 ème édition du festival rétro aura lieu le Dimanche 21 Août à St Aubin des Bois. Vous pourrez assister notamment au Grand Défilé : 300 acteurs, habillés en tenue d’époque défileront à pied avec les fourches, fléaux, rateaux, faux et faucilles, brouettes, seaux, bidons à lait … tout ceci derrière le mariage d’époque! Certains seront même motorisés : vieux tracteurs, camions, vélos ou bien encore des voitures anciennes. Après ce défilé d’une heure, chaque acteur et chaque engin va prendre place sur le terrain pour que vous puissiez venir les découvrir de plus près.