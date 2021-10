Les bons plans sorties du week-end des 18 et 19 août en Basse Normandie

Manche

- Samedi, découvrez "Tourlaville 2012". Organisé par le club d'athlétisme de la ville, c'est l'occasion pour les jeunes de s'essayer à ce sport. Petit clin d'oeil aux JO de Londres.

Un évènement gratuit et ouvert à tous, inscription sur place, rendez-vous dès 14h au stade Ponts marais.

- A Carentan jusqu’à dimanche se déroule la fête de l’eau sur le port de plaisance. Aujourd’hui promenades à bord du "Dreknor" et visite du vieux gréement "Neire Maove". Chants marins à 21h avec "Strang Hugg". Ne manquez pas les danses de l’eau à 23h avec "Atlantid".

- Rendez-vous à l’hippodrome de Graignes ce samedi soir pour un magnifique feu d’artifice tiré à la tombée de la nuit.

- Ne manquez pas la première Exposition 100% briques LEGO organisée par l'office du tourisme de Donville les Bains et la participation des associations d'AFOL (Adulte Fan Of LEGO).

Vous retrouverez des passionnés du jeu pour enfant à la salle des fêtes de Donville les Bains aujourd’hui de 14h à 23h avec nocturne de ville LEGO illuminée ce soir.

Dimanche : de 10h à 18h en continu, c’est gratuit jusqu’à 12 ans et au-delà de 12 ans comptez 2 euros /personne. Il y a également une tombola avec boites de jouet LEGO à gagner et des ateliers pour les enfants.

- Jusqu’à lundi se déroule la 31ème marche d’Antiquité-Brocante de Barfleur. Il réunit 40 exposants (Antiquitaires et Brocanteurs) qui vous proposent leurs dernières trouvailles dans le cadre typique et renommé du petit port du Nord Cotentin. Entrée gratuite et nocturne ce soir jusqu’à 22h.

- Dimanche, c’est le slalom automobile Valognais organisée par l'association sportive automobile Basse-Normandie comptant pour la coupe de France des slaloms et le championnat des slaloms du comité régional Normandie de sport automobile. Essais chrono demain de 08h30 à 12h, les courses débutent dimanche à partir de 13h30.

Calvados

- C’est une première en France, Cabourg a lancé vendredi son festival qui unit Kitesurf et Musique, ça s’appelle "Cabourg mon amour" et c’est jusqu’à demain.

Au programme : initiations et démonstrations de Kitesurf l’après-midi et soirée assurées par des DJ's.

- La tournée Skim School Tour 2012 s’invite sur les plages calvadosiennes ce week-end. Samedi à Ouistreham et dimanche à Saint Aubin.

Au programme, dès 11h, l'équipe vous proposera de participer à des initiations gratuites de skimboard, d'indoboard, de vewdoboard, à partir de 5 ans. A marée haute, des démonstrations de skimboard et winch skimboard seront effectuées par des riders de niveau national. Les skimboarders plus expérimentés auront la possibilité de tester gratuitement les planches de flat et des planches de vagues des marques Eden, Dunes, Victoria et Coblas.

Retrouvez nous tous sur la tournée des plages 2012 sur maunakéa.fr.

- Demain, dimanche Villerville organise les véritables Noces Normandes pour le plus grand plaisir de ses habitants.

Le programme de la journée :

A partir de 15h, dans l’allée de château de Villerville, les jeunes mariés prendront la tête du cortège composé d’un Maire, d’un policier, d’un curé ainsi que des invités déguisés pour l’occasion.

La suite de la cérémonie se déroulera dans le cœur de bourg où des ateliers et animations ont été mis en place pour l’occasion. Les plus jeunes pourront découvrir les jeux (gigoulette, jeu de la grenouille…) avec lesquels s’amusaient leurs ancêtres. Fabrication de fromage, de beurre ou encore pompe à cidre seront également installées dans le village.

Enfin, un feu d’artifice ainsi qu’un bal clôtureront la journée à la tombée de la nuit.

- Pour clôturer la saison des animations estivales, l’Office de tourisme de Bayeux Intercom propose aux normands et aux touristes un tout nouvel évènement "Les Danses de l’Eau".

Pour la première fois, l’Abbaye de Juaye-Mondaye sera l’écrin d’un spectacle unique, une féérie nocturne de fontaines dansantes au son de la musique du 18e siècle. Pratique : Vendredi 31 août - Séance à 21h30 - Gratuit

- Une Française, un anglais, un piano, des guitares et deux voix. Ce samedi soir retrouvez le duo pop-rock Frog’n Chips au pub Cabourg situé avenue de la mer. Au programme, reprises et quelques compositions de Sarah ou de Kris.

- Diner concert ce samedi soir au café Mancel de Caen à partir de 20h45 avec une formation de 5 musiciens de Haute Normandie dans le style de Muggy Spanier, Louis Armstrong, Dutch Swing College. Réservation conseillée. Entrée libre avec participation.

Orne

- Le festival Cubi de rosé continue ce samedi à Taillebois, il s’agit d’un événement musical qui accueille tous types de groupes de rock comme Ashes Warrior et Plusieurs Requins Lance Flamme, en passant par du folk avec Portier Dean et de l’électro avec DJ FOR ONE.

Programmation et présentation des 12 artistes présents sur tetesdeblins.info.

- Jusqu’à demain, dimanche, les enfants peuvent courir sur l’eau au centre aquatique Alencéa rue Villeneuve à Alençon. Cela s’appelle la "waterball", c’est une grosse bulle d’eau dans laquelle se mettent les enfants et dans laquelle ils avancent sur l’eau ! Renseignements complémentaires au 02.33.26.63.32.

- Enfin demain, dimanche vous avez rendez-vous à la fête Saint Croix à Hudismesnil. Au programme : fête avec concerts de groupes régionaux, kermesse et restauration sur place, vous profitez même d’un feu d’artifice en soirée.