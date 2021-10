Découvrez les sorties du week-end en Basse Normandie

Manche

- Jusqu'à demain c'est le festival des voiles de travail à Granville. La cité corsaire ouvre son nouveau festival dédié aux voiliers traditionnels et à leur histoire. La mer, ses métiers, ses hommes et ses produits sont à l'honneur.

Tout le programme : www.tourisme-pays-granvillais.com

-Aujourd’hui c’est la 11e édition de la soirée du feu à Ger dans la Manche.

Des professionnels et amateurs de toute la France se réunissent pour partager leur expérience autour d'une douzaine de cuissons au bois. Pendant la montée de température, ambiance musicale, vente de pain cuit au bois, vente de soupe et assiette du potier sur réservation (environ 8€).

Nouveauté : parmi les gamelles de terre cuite offertes lors du repas, des formes originales vous surprendront

-Jusqu’à dimanche, la « convention Tartajongle », rencontre régionale de jonglerie et de monocycle, se tient à la halle des sports de Beaumont-Hague.

Cet événement annuel réunit professionnels et amateurs passionnés.

-Initiations à la reconnaissance des traces d’animaux à Cerisy la fôret pendant 2h sur un parcours de 2km. Par l'observation des empreintes au sol ou d'autres indices de présence, vous découvrirez quels animaux fréquentent la forêt de Cerisy-Montfiquet.

À l'issue de cette balade naturaliste, un café gourmand vous sera offert par l'association. RV sur la place, devant la mairie de Cerisy-la Forêt, Rendez-vous à 14h.

-Venez découvrir la fête du port à Omonville la Rogue ce week-end, profitez des animations multiples, produits régionaux, sorties en mer. C’est l’un des rendez-vous incontournable de l'été dans la Hague ! Elle se déroule demain à Omonville-la-Rogue.

-Demain à partir de 9h les Ecuries des Douits situées à Barneville-Carteret, au Carrefour de la D 650 en direction de Saint Maurice en Cotentin (itinéraire fléché), organisent un concours hippique d'entrainement. Harmonie THIENNETTE (cavalière professionnelle et propriétaire des lieux) et Marie GAUTIER (cavalière amateur) vous proposent diverses épreuves : 40 cm, 60/70 cm, 90 cm et 100/110 cm. Une épreuve "Baby chou" réservée aux cavaliers de maximum 6 ans vous sera proposée pendant le déjeuner.Les participants de l'Épreuve numéro 4 d'une hauteur de 90 cm devront être par équipe de deux et déguisés (facultatif), une récompense sera remise au meilleur déguisement. De nombreux lots et récompenses seront attribués aux huit premiers cavaliers de chaque épreuve et une saillie de DJALISCO DU GUE sera offerte au club ayant engagé le plus de cavaliers.

Une restauration avec buvette sera assurée sur place. L'entrée est gratuite pour les spectateurs, pour les engagements et pour de plus ample renseignement contactez Marie au 06.65.73.85.54

Calvados

-Aujourd’hui rendez-vous dans la capitale Normande pour le Caen extrême show avec au programme de cette nouvelle édition : spectacle de freestyle avec les Blackliners, stunt avec Zoltan et Duke Acrobaties, Trial avec Frédéric Crosset et BMX avec le Team Starlight.

Animations pour les enfants, cracheur de feu et restauration sur place.

-De 10h à 18h00 c’est la 3e Convention 2012 du CoupeChouClub à la salle de l’Avant-garde Caennaise 6 rue du petit Clos Saint-Marc 14000 Caen découvrez « La pogonotomie, ou L'art d'apprendre à se raser soi-même ». Exposition de matériels anciens, Ateliers de rénovation Explications et démonstrations de rasage au rasoir droit, l’entrée est gratuite.

-Ce week-end ça vole, ça plane et ça fait des loopings à Bayeux dans le cadre du meeting d’aéromodélisme, découvrez ces modèles réduits qui font tout comme les grands !

Rendez-vous au Terrain de Saint-Martin-Des-Entrées.

-Profitez du magnifique feu d'artifice tiré en clôture du Festijazz d’Houlgate en final du dernier concert de plage à partir de 23h. Offert par la ville de Houlgate.

-Le 16e FestiJazz d'Houlgate qui occupe la station balnéaire de la Côte fleurie depuis mercredi se termine aujourd'hui. La commune vit au rythme du jazz et des douze formations invitées pour une édition très swing.

Tout le programme : www.jazzcaen.com

-Pour la 9e année consécutive, ce soir à Cabourg, près de 4 000 personnes, habitants, vacanciers, familles et amis sont attendus pour un repas géant sur la digue, à Cabourg, face à la mer. Cabourgeais et vacanciers, vous êtes tous invités à vous joindre à ce grand rassemblement pour admirer le coucher de soleil tout en vous délectant, mais aussi pour faire connaissance avec votre voisin de tablée. Pensez à ramener votre diner, sinon vous aurez accès à un panier repas proposé par l’occasion par les commerçants et restaurateurs du coin. Cerise sur le gâteau, concerts et spectacles itinérants déambuleront sur la digue, la plus longue promenade piétonne d’Europe avec vue sur mer !

-Ne manquez pas le concert jazzitude et talents régionaux à partir de 18h30 à l'Espace Mosaïc de Lisieux au niveau du Bd Pasteur. A 21h concert d'Emmanuel BEX" orgue Hammond. C’est payant, le pass Adulte coûte 35 euros pour 3 concerts. Pass juniors : 25 euros.

-La base sportive Louisan située à Anctoville dans le Calvados vous invite à fête son 8ème anniversaire ! C’est la Louisan party 8 avec au programme : compétition de BMX 16 pouces et démonstration de sauts, jeux de village, laser-ball l'après-midi et en nocturne, repas barbecue.

Orne

-Des cow-boys et des indiens seront les principaux acteurs de la journée western d’Argentan. Rendez-vous de 10h à 18h sur le champ de foire pour profiter de nombreuses animations comme des démonstrations techniques sur les méthodes équines américaines par l’American Horses riding Academy de Goulet. De la danse country et des ateliers maquillage westen. Ambiance 100% country avec des tipis installés par l’association Normandy Westerners et Loup Blanc.

Restauration sur place (crêpes, glaces, chichis, bonbons et boissons).

-Soirée thématique "Chauves-souris, reines de la Nuit" sur l'Espace naturel des gorges de la Rouvre. Animation organisée, dans le cadre de la "Nuit européenne de la Chauve-souris", avec une présentation en salle puis une sortie nocturne dans la Vallée de la Rouvre, vous permettant de découvrir et de comprendre les mœurs de ces petits mammifères fascinants et inoffensifs !

RDV à 20h30 sur le parking de la Maison de la Rivière et du Paysage – Ségrie-Fontaine.

Animation gratuite et ouverte à tous. Durée : 2h00.

- Pour sa 17e édition, l'association Ustica, organisatrice du Grand Complet au Haras du Pin, seule étape de la Coupe du Monde en France. La Chine est l’invitée d’honneur cette année, 2012, l’année du Dragon pour les Chinois, est synonyme de réussite et d'abondance, plaçant ainsi cette invitation sous les meilleurs auspices. Prochain rendez-vous à 14h00 avec le cross CIC World Cup, demain remise des prix du cross CIC à 8h30 et saut d’obstacles CIC suivi de la remise des prix à 17h.