Que faites-vous ce week-end ? Retrouvez nos bons plans loisirs

Au programme de vos sorties en Basse Normandie ce week-end, vous pouvez choisir d'aller visiter la ville de Briouze qui accueille la 17ème édition du festival Art Sonic jusqu’à ce soir.

Retrouvez Pop The Fish dans une micro pop électronique teintée de new wave avec sa guitare acoustique et toutes sortes de synthés étranges. Ce soir plusieurs groupes se succèderont, Groundation, Carmen Maria Vega ou encore Didier Wampas pour ne citer qu’eux, les autres artistes et les infos sur artsonic.com.

Les amateurs de cerf-volant pourront profiter de la plage de Cabourg ce week-end pour admirer les arches, trains cerfs-volants statiques mais aussi des lâchés de ballons en tout genre. C’est pour petits et grands et c’est aujourd’hui et demain entre 10h30 et 19h00 à Cabourg.

Pour sa troisième édition, le Festival de rues reprend ses quartiers d’été à Houlgate. La ville ouvre la rue des Bains et la digue de 10 h 30 à 22 h 30 à des artistes de rues et à des animations diverses. Gratuit.

Rendez-vous à partir de 19h00 à l’hippodrome de Graignes ce soir pour une grande course au trot avec possibilité de suivre les épreuves avec la voiture suiveuse.

Places limitées contactez le 02-33-56-84-30 pour réserver.

Domfront vous propose la 4ème édition des visites nocturnes musicale, avec au programme visites guidées accompagnés de plusieurs morceaux du Moyen-Age et de la Renaissance. RDV à 21h à l’Office de Tourisme de Domfront place de la Roirie.

Enfin ce soir Eric Kauffman sera au Freedom à Cherbourg pour un mix disco, funk. Pour rappel, Eric Kauffman a été sollicité pour mixer dans des boites très prestigieuse, notamment le Palace (Paris), le Papagayo (St Tropez) mais aussi au César Palace (Lyon). C’est lui qui a réalisé la Bande Originale du film « DISCO » avec Frank Dubosc.