En panne d’idées pour sortir ce week-end ? Découvrez notre sélection dans la région

Manche

Le Normandie Horse Show continue d’animer le pôle hippique de Saint Lô aujourd’hui, accessible par l’avenue de Paris, entre les Archives départementales et le chemin de la Madeleine.

Au programme de ce samedi, de l’élevage avec notamment le championnat de France ANSF. A suivre également la suite du Jumping international à la carrière Uriel. Un concours d’utilisation et opération vente, chevaux de trait attelés (carrière Milord). Et la Fin de la champion’s league de horseball, avec finale à partir de 20h au hall du Centre de Promotion de l’Elevage.

_Optez pour une petite visite à l’un des artistes en concert lors du 3ème festival Jazz en baie en Granville et Saint-Jean-le-Thomas tout le week-end.

Inauguration au théâtre de la plage à partir de 15h00 puis Wen Mortet et Mélanie Dahan se succèderont à partir de 18h00.

Feu d’artifice à 23h00.

_Rendez-vous avec les Fondations de Savigny jusqu’à demain, un spectacle grandeur nature qui a vu le jour en 2009. Vous retracerez plus de sept siècles d'histoire de l'abbaye de Savigny-le-Vieux, avec une centaine de figurants sur scène.

Parking et restauration sur place, pour toute info complémentaire contactez le 02-33-79-38-88 et www.lesfondationsdesavigny.com

Calvados

*Saint Aubin sur mer accueille la septième édition du festival "La semaine acadienne".

Cette manifestation met à l'honneur, après la « jeunesse acadienne » (2011), les "femmes acadiennes" cette année.

Toute la journée, tombola spéciale proposée par la BRED avec des places VIP pour un match de foot du stade Malherbe à gagner, une pièce d’or, etc…

Le tirage au sort des gagnants s’effectuera durant le «bal des femmes acadiennes».

Vente des billets à l’office du tourisme et dans le pavillon des Femmes acadiennes

Cours de gigue, conte et concert vont rythmer le week-end. Pour visionner le programme rendez-vous sur www.semaineacadienne.net

*La fête des Jeux à Falaise se poursuit jusqu’à demain.

Des animations dans les donjons, des reconstitutions, des jeux, un spectacle équestre, des machines de sièges, des spectacles loufoques, et quelques surprises vous seront proposés.

Rendez-vous au Château Guillaume le Conquérant.

*Demain, à partir de 15h00, vous participerez au concours de plage pour adultes à marée montante organisé par l'Etablissement de Bains avec le concours de la ville de Houlgate.

Objectif : construire un fort de sable qui devra résister le plus longtemps à la marée montante pour être déclaré vainqueur.

Inscriptions à l'Etablissement des Bains, pour info la marée sera haute à 18h39.

*Autre rendez-vous ce dimanche à partir de 14h30 au château de Bures-les-Monts à partir de 14h30 avec au programme :

- Spectacle médiéval de 2h avec la troupe « Cheval Spectacle »

- Tournoi de Jeux de chevalerie

- Voltige équestre

- Dressage de haute Ecole

- Exposition « Guillaume le Conquérant »

- Présence des Artistes au Château (Artiste peintre, sculpteur céramiste, potier…)

- Démonstration d’Archerie avec la Bannière d’ Yvetot

Possibilité de se restaurer à partir de 12H30. Tarifs : Adulte 6€ / Enfant de – 12 ans 3€

Orne

En partenariat par l'Office départemental de la culture et le Centre des monuments nationaux, le festival Autour d'un Piano enchante les soirées du Château de Carouges. Retrouvez d’autres mélomanes dans un contexte intimiste autour de musiciens de talent, voire de tout premier plan comme ce soir François DUMONT au piano à partir de 20h45.

-Profitez des Musilumières de Sées, un magnifique spectacle Son et Lumières sur la Cathedrale. Rendez-vous ce soir à partir de 22h Place du Général de Gaulle.

-Allez faire un tour au Lac de Rabodanges !

Un petit coin de paradis pour les amoureux de la nature, Vous y retrouverez tous les loisirs aquatiques: Pêche, canoë, kayak, ski nautique, mais aussi escalade, accro-branche, paint-ball...et même le Palm Beach, un parc de jeux gonflables de 200 m², idéal pour les enfants.

-Dimanche venez découvrir la traditionnelle course de caisses à savonnettes à Tellières le Plessis. Un volant, un frein, 3 ou 4 roues et un peu de bric et de broc et les voitures sont prêtes à dévaler la pente à toute allure.

Nouveauté cette année, caméras embarquées et retransmission des descentes sur grand écran.

-Dimanche concert Rock Reggae avec Positive Radical Sound dans le parc du Château de Bagnoles de l'Orne à 17h au parc du Château.