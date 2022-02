Idées loisirs Normandie : Week-end du 1er et 2 octobre

Ce week-end au Grand Celland dans le sud-Manche c'est « Le Grand Bal Z'Arts » un grand festival très humoristique avec des courses de brouettes, des concerts, un circuit pour jouer aux billes, des jeux en bois ou encore des échassiers, rendez-vous aujourd'hui dès 14h





L'union des commerçants de Caen propose de nombreuses animations jusqu'au 8 octobre avec la 7ème édition de Reg'Art. Commerçants et artisans de la ville vous font des démonstrations et proposent des animations. Par exemple, jusqu'à ce soir les créateurs de mode sont à l'honneur dans l'enceinte des grands magasins. Toutes les infos sont sur www.tendanceouest.com





A Donville les bains, Thérèse-Marie vous accueille pour les portes ouvertes de son atelier scrapbooking. Venez découvrir cet art manuel où avec vos photos et une paire de ciseaux, vous pouvez réaliser une page d'album, un cadre, des ardoises, des calendriers ou encore des plateaux personnalisés. Ca se passe aujourd'hui jusqu'à 20h et demain de 9h à 13h, 11 allée des clairs logis à Donville.



A Thury Harcourt, c'est ce soir « la nuit blanche de l'art contemporain ». 60 artistes invités dans les domaines de la Peinture, Photographie, Artisanat, Sculpture, Vidéo, Céramique ou encore Musique , 24 installations, 2 tableaux collectifs. Expositions à la belle étoile! Cafétéria, rencontres avec les artistes toute la nuit... C'est au site du Traspy à Thury Harcourt, de 19h aujourd'hui à 7h du matin demain et c'est gratuit.







De nombreux rendez-vous hippiques ont lieu ce week-end :

Le concours complet de Gavray, du saut d'obstacle à Brix et Fleury sur Orne et des courses, samedi sur l'hippodrome de Caen et dimanche à Cherbourg avec du trot sur ces 2 hippodromes.







Le Big Band Café à Hérouville-Saint-Claira fait sa rentrée !

Ce soir, c'est Miossec qui viendra vous faire découvrir les titres de son dernier album enregistré dans la campagne rennaise. Ca commence à 20h.







A Granville, ce week-end, c'est la 9ème édition du Festival des coquillages et des crustacés, vous pourrez découvrir les métiers, des produits et la gastronomie issus de la mer durant tout le week-end à . Granville, 1er port coquiller de France. Plus d'infos sur tendanceouest.com







Soirée court métrage au Tandem à Caen. Pour cette 2ème édition, l’association FOCUS a spécialement invité des cinéastes venant d’Evreux et de Saint Lô. Des documentaires, des films de fictions, des films minutes... vous seront présentés tout au long de la soirée.

A la suite de la projection, les réalisateurs auront le plaisir d’échanger quelques mots avec vous ou tout simplement parler de cinéma. C'est 5€, début des projections à 20h30.



Demain dans le sud Manche, journée randonné à la chaise baudoin entre Villedieu et Brécey. C'est la fête d'automne et à cette occasion une randonnée à pied, à cheval ou à velo est organisée. L'inscription se fait sur place au tarif de 12€. Départ à 10h.





Football : en CFA aujourd'hui, Mondeville jouera à Flers et Granville affrontera La Suze. L'US Avranches jouera dimanche à 15h, face à Pontivy.

En ligue 1 le SM Caen jouera ce soir au stade Michel d'Ornano face à l'OGC Nice. Une rencontre à suivre sur Tendance Ouest dès 18h45.







Depuis hier et jusqu'à demain, c'est le 1er festival du cirque de Barneville Caretert. Des troupes professionnelles se mêlent aux élèves des écoels du cotentin pour vous montrer du grand spectacle. Réservez vos places aux offices de tourisme de Portbail et Barneville ou directement sur place. Toutes les infos sur tendanceouest.com





Ce soir à 20h30, les Free Gospel se produisent à l'église de Barenton. Ils viendront présenter des morceaux de leur 2ème album, qui sort dans les prochains jours. Tarifs : 10 € pour les adultes et gratuit pour les enfants de moins de 15 ans

Demain, c'est jour de « Jazz sur les quais » comme chaque premier dimanche du mois au Marine Hôtel de Cherbourg Octeville. Pour Octobre c'est l'orchestre parisien féminin de Jazz « Certains l'aiment chaud » qui a été invité. Les filles joueront de 17 à 19h.







Ce soir , Nouvelle soirée Twin dans le canton de Juvigny le tertre dans le sud-Manche à la Bazoge. En tête d'affiche La Casa, accompagné de 2 autres groupes : Yriroad et Gildas. RDV dès 21h, entrée à 9€ avec une boisson. Toutes les infos sur

www.les-twin.fr





Caen organise aujourd'hui une grande journée du développement durable place Saint Paul. Ca s'appelle « Caen la terre ». Cette journée a pour but de sensibiliser le grand public au développement durable par divers moyens : stands d’information, expositions, ainsi que de nombreuses animations pour adultes et pour enfants sous forme d'ateliers ou de spectacles.

De nombreux stands seront aussi installés Place Saint Paul durant cette journée.

L'entrée est libre, on vous y attend de 10h à 17h.







Cette après-midi,dans le cadre de l'année européenne du bénévolat et des premières Assises du bénévolat à Equeurdreville-Hainneville, un forum consacré à l'engagement et aux projets de jeunes est organisé à l'Agora Espace cultures. Vous pourrez y découvrir différentes formes d’engagement, des témoignages, des films, des vidéos, des démonstrations…C'est de 13h30 à 17h, l'entrée est libre et gratuite.





Soirée électro au Cargö à Caen. Beaucoup de gourpes seront sur scène pour cette soirée Annoying success label. Vous pourrez écouter Clockwork Of The Moon , Born in Alaska , The Fuck, Pink Fish et B-Ass. C'est à 20h30 et c'est gratuit.