Idées loisirs Normandie : Week-end du 24 et 25 septembre

A St Lô, c'est la traditionnelle foire aux croutes et à la brocante ce dimanche dans les rues du centre ville, l'occasion d'acquérir un tableau ou une sculpture ou bien de trouver son bonheur parmi la centaine de déballeurs.





Ce week-end, c'est le 7ème salon des plantes et saveurs d'automne au manoir du Tourp à Omonville la Rogue. Les professionnels invités s'adressent au public de visiteurs amateurs et avertis, pour partager avec eux leur savoir-faire, aiguiser leur curiosité, et leur faire découvrir les variétés botaniques que leurs collections recèlent. C 'est de 10h à 18h30 ,entrée à 2,5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans.







Aujourd'hui et demain, « l'aigle » un navire chasseurs de mines de la marine nationale est accosté au quai de Normandie à Caen. Le public est invité à le visiter de l'intérieur tout ce week-end , de 14h à 17h.







Ce soir à Vire, une visite théâtralisée est organisée à l'occasion des 1100 ans de la normandie. Visite de l'histoire de la Normandie en passant par Rollon, Guillaume Le Conquérant, la reine Mathilde et Hugues le Loup, déambulation dans Vire en costumes. RDV à la porte-horloge à 18h00 avec la compagnie "Les Hors-contrôle".









Les virades de l'espoir se déroulent dimanche. Cette course est organisée dans de nombreuses villes françaises comme à Granville, Caen et Houlgate et se court au profit de l'association « vaincre la mucoviscidose ». Venez courir pour les malades : pour trouver la course la plus proche de chez vous , consultez le site www.vaincrelamuco.org





Profitez des derniers jours de la foire de Caen pour vous faire photographier avec vos proches en une du journal Tendance Ouest Caen, près de l'entrée principale sur l'espace Tendance Ouest.

Pour ce dernier week-end la foire est ouverte ce soir et demain jusqu'à minuit. Entrée 7€





*Il y a du foot ce week-end :

En National Cherbourg reçoit Besançon au stade Maurice Postaire à 19h00.



En CFA venez soutenir la réserve malherbiste, dimanche à 15h face à l’équipe du Havre, tandis qu’Avranches, actuel leader jouera aux Herbiers.



En CFA2 il faudra encourager les deux équipes bas-normande de Mondeville et Granville qui s’affrontent à 18h.





Il y a également du handball ce week-end avec le premier match à domicile pour la JS Cherbourg face à l’équipe de Rennes, le match est dimanche à 16h au complexe Chantereyne.







A St Hilaire du Harcouët, profitez jusqu'à demain du festival« Arts en Bar ». Depuis mercredi, des expositions, des spectacles, des concerts ou encore du théâtre sont organisées dans différents bars de la ville. Plus d'infos sur le tendanceouest.com







Amateurs de voitures anciennes et plus particulièrement de vieilles berlines, ne manquez pas le rassemeblement organisé demain à Ouistreham. Dès 10h, les plus beaux modèles seront à voir sur l'esplanade Lofi.



Demain sera donné le départ des « foulées en folie » au mémorial de Caen. Cette course en est à sa 8ème édition. Il y a toujours 2 catégories : « duo famille » avec 1 adulte/1 enfant sur 1200 ou 2100 mètres et « duo mixte » pour les couples homme/femme sur un parcours de près de 10km. 1Er départ à 9h30 demain.



A partir d'aujourd'hui et jusqu’à lundi, c’est la foire St Macé à St James dans le sud-Manche.

Au programme de cette foire millénaire, braderie, fête foraine et un grand village éco-citoyen sur 650 m2, avec de nombreux ateliers autour de la cuisine ou encore des cosmétiques. Ce soir un feu d’artifice sera tiré sur la foire de St James.





Tout ce week-end, c'est le salon du mariage à Vire. 30 participants sont attndus pour cette édition: traiteurs, photographes, bijoutiers, boulangers, chapelier, caviste et de nouveaux participants comme une agence événementielle spécialisée dans l'organisation de mariages. Il y aura aussi 3 défilés par jour avec plus de 100 modèles de robes de mariées, costumes. C'est à la salle du Vaudeville.







Un Concert rock US a lieu demain après-midi à La Fabrique de Lion sur mer. Le style sera représenté par les BUMBLE BEES à partir de 16h30.





Concert de Gospel ce soir à Avranches. C'est le Concert de réouverture de l'église St Gervais. En 1ère partie : ensemble vocal et instrumental et 2ème partie avec le Free Gospel. RDV ce soir à 20h30.







Demain c'est le 2ème Baupte Auto Rétro à côté de Carentan. Vous y trouverez une

Exposition de voitures et motos anciennes. Plus de 130 exposants sont attendus.

Animation quizz et ambiance musicale seront aussi de la partie tout au long de la journée, de 10h à 18h.







Des initiations sportives vous sont proposées toute l'après-midi au quartier de la folie couvrechef à Caen. Inscrivez vous sur place de 14h à 18h et découvrez le BMX, le foot, l'aéromodélisme ou encore la pétanque. Une manifestation proposée par le cours des français libres.