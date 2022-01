Idées loisirs Normandie : Week-end du 17 et 18 septembre

Demain à Marigny, c’est la 30ème édition du duo Normand. Cette fameuse course cycliste fête son anniversaire avec 30 nations représentées et 35 équipes. Elles se battront toutes pour être les plus rapides sur les 54km300 du parcours







Tout ce week-end, c'est la fête des sens à Avranches. Pour cette 4ème édition, l'association Quartier Nature vous propose une fenêtre ouverte sur la baie

et les énergies locales : musique, balades sur le Fil orange, installations d'artistes,

activités nature, marché de terroir, forum éco-citoyen...

des activités pour tous, jusqu'à la tombée de la nuit ! RDV dès aujourd'hui à la ferme de Changeons au quartier Nature.







Cet après-midi, de 15h à 17h, RDV à Hérouville Saint Clair pour allier les pieds et la tête car c'ets une balade littéraire qui vous est contée. Une promenade vous fera découvrir la ville et ses illustres habitants à travers des textes.







Un rallye touristique est organisé demain à Coulombs, entre Bayeux et Caen. Toiute la matinée plusieurs équipent s'affronteront autour des curiosités touristiques du secteur. Armé de votre voiture et de vos méninges, résolvez les énigmes qui s'offriront à vous. Les 3 meilleurs équipes seront récompensés avec des produits du terroir normand. Toutes les infos à retrouver sur le tendanceouest.com









Ce soir le Cargö vous présente un soirée spéciale en préambule à « Nordik impact ». A partir de 23h, le meilleur de la musique electro se réunira sur la scène de la salle des musiques actuelles de Caen.





Ce week-end, place aux journées européenne du patrimoine, :plus de 650 sites ouvrent leurs portes dans la région. Venez visitez à tarif réduit, voire gratuits des parcs, châteaux, abbayes, musées, forts, églises et même salle de concert, comme le Big Band Café à Hérouville St-Clair, tout le programme sur journeesdupatrimoine.culture.fr





La Fête du terroir a lieu tout ce week-end à Courseulles sur Mer. Renseignements à l'office de tourisme.







Le Collectif Jazz de Basse-Normandie présente la 4e édition du Varembert Music Festival, festival de fin d’été, à la Ferme Culturelle du Bessin d'Esquay sur seulles.

Concerts jazz et musiques du monde, solos improvisés, spectacle jeune public, magie, balade botanique - beaucoup à voir, à faire et surtout à entendre durant ces 2 jours dans ce lieu propice à la fête et à la musique. Toutes ces animations ont lieu aujourd'hui à partir de 18h et demain à partir de 11h.







Demain, Tourlaville se transforme en ville américaine avec le Country Day qui réunit des véhicules américains, des pom-pom girls, des footballeurs américains, de la country et de la danse en ligne mais aussi un véritable rodéo dès 15h.

Le Country Day ce dimanche à Tourlaville organisé par les restaurants Oncle Scott







Ambiance de fête à Maisoncelles-la-Jourdan, au sud de Vire. Ce soir feu d'artifice gratuit et dimanche vide-greniers dans les rues.





Le festival DANS L'AIR D'UTAH se poursuit à Sainte-Marie du Mont près de Carentan à l'affiche ce soir à partir de 18h Rico, Deportivo ou encore le légendaire groupe Raggasonic. Et puis toute la journée, n'oubliez pas non plus les sports de glisse proposées à cette occasion sur la mythique plage d'Utah Beach : char à voile, kite surf, BMX, expo de cerfs-volants, planche à voile, parapente, le festival DANS L'AIR D'UTAH continue ce samedi avec Tendance Ouest.







Ce soir au Normandy, la salle des musiques actuelles de Saint Lô, Oldelaf lance sa tournée. Découvrez les titres de son premier album solo comme la tristitude et les grandes succès d'Oldelaf et Monsieur D. RDV à 20h30.





Demain, le département de la Manche organise des mini-olympiades à Saint Lô. Des jeunes de 15 à 17 ans issus de clubs sportifs de la région s'affronteront à travers 12 épreuves, comme le football, le tir à l'arc, l'athlétisme, le tennis, la natation etc Les meilleurs gagneront leurs billets pour assister aux jeux olympiques de Londres en 2012. Les épreuves ont lieu demain de 10h à 16h30. Hors compétition officielle, le public aur l'occasion de s'initier à ces différents sports. Venez donc supporter les jeunes et découvrir de nouvelles disciplins au complexe Saint Ghislain dès 10h.







Dans le cadre des journées du patrimoine et du 1100ème anniversaire de la Normandie , des visites théâtralisées sont organisées à la porte-horloge de Vire à 18h avec la compagnie "Les Hors-contrôle". Visite de l'histoire de la Normandie en passant par Rollon, Guillaume Le Conquérant, la reine Mathilde et Hugues le Loup, déambulation dans Vire en costumes.





Demain, une chasse au trésor est organisée dans la forêt d'Ifs. Il faudra partir à la recherche du « secret de la forêt d'Ifs » dans ce jeu coopératif et gratuit. Ca se passe de 14h à 18h, vous pouvez vous inscrire au 06 75 33 32 96.