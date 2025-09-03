People. Fatigué, hué, mais pas abattu : Pierre Garnier revient sur un concert difficile avant de retrouver le sourire

Depuis sa victoire à la Star Academy 2023, Pierre Garnier vit une ascension fulgurante. Son premier album "Chaque seconde" s'est hissé en haut des classements et l'a propulsé sur toutes les scènes de France. Entre festivals et dates à guichets fermés, le rythme est intense. Pour partager son quotidien, le chanteur a lancé un vlog sur YouTube, où il dévoile sans fard l'envers du décor.

Un concert à Solliès-Pont qui tourne à la déception

Le 27 août dernier, après son passage au Festival du Château de Solliès-Pont, Pierre Garnier a confié sa frustration devant ses fans. Dans sa vidéo, il reconnaît avoir vécu une soirée difficile :

"C'était bien, mais ça m'a saoulé, car j'ai chanté comme de la merde, alors que je n'avais rien de particulier. Pas de problèmes… Je ne sais même pas pourquoi. Y en a eu des soirs moins bien, mais pas comme ça…"

Fatigué, il a refusé de prendre des photos après le concert, déclenchant l'agacement d'une partie du public. Le chanteur raconte lui-même la scène avec honnêteté :

"Nous avons un Pierre heureux après avoir passé une soirée compliquée. Il a un peu chanté avec difficulté même s'il avait tout donné, oui, je parle de moi à la troisième personne. Je rentre dans le bus, je me fais huer, c'est compliqué…"

Carcassonne : le retour du sourire

Heureusement, quelques jours plus tard, l'ambiance a radicalement changé. Lors de son concert à Carcassonne, Pierre Garnier a retrouvé toute son énergie :

"Et là, aujourd'hui, il y a Carcassonne, une ambiance de fou, des gens adorables, j'ai chanté incroyablement bien, je me le dis, ça fait du bien et j'ai passé une trop bonne soirée."

Ces montagnes russes émotionnelles illustrent la difficulté d'une tournée où chaque soir apporte son lot d'incertitudes.

Pierre Garnier face au temps qui passe : ses confidences intimes

Malgré le succès, le chanteur peine parfois à savourer pleinement son parcours. Il avoue :

"Je suis un peu nostalgique et quand je vis le moment, je ne pense pas à le kiffer. Je garde tout à l'intérieur, et ça me joue des tours. Ça ne sort jamais."

Il confie également une peur plus intime : "Le temps qui passe m'a toujours fait flipper. J'ai peur de vieillir sans en avoir profité."