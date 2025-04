Santé. Comment fonctionne le Médi-Caux Bus, ce cabinet médical mobile bientôt lancé ?

Si tu n'as pas de médecin, alors le médecin viendra à toi. C'est, en quelque sorte, la philosophie du Médi-Caux-Bus, qui sillonnera les routes à partir du mardi 22 avril, à l'initiative de la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du pays de Caux. A bord de ce cabinet médical mobile se relayeront une dizaine de médecins retraités et deux assistantes médicales, qui s'arrêteront chaque semaine à Yvetot, Terres-de-Caux, Saint-Martin de l'If, Allouville-Bellefosse et Cany-Barville, pour des consultations. Yport et Doudeville pourraient également bénéficier de ce Médi-Caux Bus.

Les seniors sans médecins prioritaires

"12% des patients du territoire de la CPTS, qui s'étend sur cinq communautés de communes, n'ont pas de médecin traitant, précise Pauline Desnous, directrice du Médi-Caux-Bus, le but est de remettre ces personnes dans un système de soin, avec une cible prioritaire : les plus de 70 ans en affection longue durée qui n'ont plus de médecin."

Les cartons seront bientôt déballés pour permettre d'installer un cabinet médical mobile.

Les patients ne consulteront pas à bord, mais le minibus embarque "du matériel informatique, des tables d'examens, un bureau, des chaises, tout ce qui permet d'installer un cabinet médical, précise Hélène Prevelle, coordinatrice de la CPTS. Un projet similaire a été lancé à Dieppe il y a un an et a permis de définir où il était pertinent de s'arrêter : des communes pas trop petites, disposant d'une pharmacie et de locaux avec des espaces pour installer au moins deux cabinets, accessibles aux personnes à mobilité réduite."

Des médecins retraités salariés

Les médecins retraités seront salariés par l'association Médi-Caux Bus, présidée par le Dr Simon Luder, l'administratif étant réalisé par les assistantes médicales. "Cela permet aux médecins de se concentrer sur l'aspect médical, note Pauline Desnous, qui précise que l'objectif n'est pas de concurrencer les médecins du territoire mais de soulager les actifs qui ne peuvent pas prendre de nouveaux patients".

Ce dispositif est en partie financé par le biais d'un appel à projets lancé par l'Agence régionale de santé de Normandie. Yvetot Normandie, Caux Seine Agglo, Fécamp Caux Littoral, les communes d'Yvetot, Saint-Martin de l'If et d'Allouville-Bellefosse, le Département de Seine-Maritime et la Région Normandie financent également ce cabinet médical mobile. La prise de rendez-vous n'est pas encore possible mais une liste d'attente est ouverte.