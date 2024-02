Rouen. "Une perte immense pour la médecine" : le Professeur Alain Cribier est décédé

Le professeur Alain Cribier est décédé vendredi 16 février à Rouen, à l'âge de 79 ans. L'annonce a été faite via un communiqué samedi 17 février par le CHU de Rouen, l'UFR santé et l'Université de Rouen Normandie.

"Véritable visionnaire, inventif et tenace, toujours en action et pourtant accessible, souriant et disponible, le Professeur Alain Cribier était reconnu par l'ensemble de la communauté médicale", annonce le CHU, qui déplore "une perte immense pour la médecine".

Le Professeur, ancien chef de service de cardiologie au CHU pendant 20 ans, était mondialement connu "pour avoir mis au point la technique de remplacement percutané de valve aortique (TAVI)". Il avait récemment été élu membre honoris causa de l'Académie nationale de médecine et Chevalier de la Légion d'honneur.

Trois millions de patients sauvés

Ce professionnel à la réputation internationale est à l'origine de trois premières mondiales, dontnen 2002, la première implantation d'une valve aortique par vie percutanée, "un traitement révolutionnaire alternatif à la chirurgie thoracique lourde, jusqu'alors seule réponse aux patients souffrant de rétrécissement aortique sévère".

Le CHU assure que "grâce à son talent, plus de trois millions de patients souffrant de sténose aortique calcifiante ont été sauvés dans le monde à ce jour".