Normandie. Le Chene, centre de sauvegarde de la vie sauvage, s'équipe d'une salle de radiologie

C'est une nouvelle étape dans le développement du Chene, le centre de sauvegarde de la faune sauvage d'Allouville-Bellefosse, dans le pays de Caux. Un équipement de radiologie est en cours d'installation dans les murs de l'association reconnue d'utilité publique, qui accueille chaque année près de 3 000 spécimens en détresse venus de tout le quart nord-ouest de la France : jeunes phoques, hérissons, oiseaux, rongeurs…

Moins de stress pour les animaux

Cette salle sera utilisée avec le concours d'une vétérinaire, qui intégrera le centre à mi-temps d'ici quelques mois. "Cela va nous permettre de confirmer certains diagnostics, pour éviter de garder des animaux en captivité quand on ne peut rien faire", souligne Fanny Jouet, soigneuse animalier au Chene. Faire des radios directement sur place permet surtout d'éviter d'organiser un transfert vers une clinique vétérinaire amie, comme cela se fait actuellement. "Cela nous fera gagner beaucoup de temps car le transport d'un animal sauvage est complexe. De plus, en haute saison, nous sommes extrêmement sollicités et une heure d'absence au centre peut être rapidement problématique", poursuit la soigneuse.

Fanny Jouet, soigneuse au Chene Impossible de lire le son.

Un équipement mobile

La machine, portative, permettra aussi de limiter le stress pour les animaux les plus imposants comme les phoques, en installant l'équipement dans l'espace où ils sont soignés, sans avoir besoin de les déplacer vers la salle.

Fanny Jouet, soigneuse au Chene Impossible de lire le son.

"L'appareil arrive 35 ans après la création de la salle de radiologie, implantée dès le début, mais qui n'avait jamais été équipée", se réjouit Didier Feray, le président du Chene. Cet équipement, d'une valeur de 30 000 euros, a pu être financé grâce à plusieurs mécènes, notamment via un appel à projets de la société Vulcain Engineering où travaille une bénévole du Chene. "Cela a été une première pierre, qui a permis de trouver les autres pièces du puzzle", poursuit le président. Il espère pouvoir investir à l'avenir dans d'autres équipements vétérinaires, comme un monitoring de suivi pour les opérations ou un matériel d'échographie.

• A lire aussi. Cétacés, oiseaux, phoques… Ces animaux chez qui l'on vit